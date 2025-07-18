Безопасность под прицелом: несовершеннолетние будут играть в Roblox по-новому

Roblox запускает новый набор инструментов безопасности, предназначенных специально для своей огромной базы подростков-игроков, особенно в возрасте от 13 до 17 лет. Обновление вводит систему «доверенных связей», позволяющую подросткам более свободно общаться в чате с избранными пользователями, которых они уже знают, при этом сохраняя защиту от потенциально опасных незнакомцев.

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Чтобы общаться без фильтров, оба пользователя должны одобрить соединение, а для связи с кем-либо старше 18 лет требуется сканирование QR-кода или импорт контактов, что добавляет физический уровень проверки. Также ИИ будет подтверждать возраст пользователя по видео селфи, сообщает IGN.

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Наряду с новыми социальными механизмами, Roblox представляет систему оценки возраста на основе искусственного интеллекта. Вместо загрузки государственного удостоверения личности, пользователи теперь cмогут подтвердить свой возраст, отправив короткое видео-селфи.

Искусственный интеллект сравнит селфи с собственным большим и разнообразным набором данных, чтобы определить, соответствует ли пользователь возрастному порогу платформы. Аналогичные эксперименты проводились и в недрах таких технологических гигантов, как Meta и Google, что свидетельствует о более широкой тенденции к модерации на основе искусственного интеллекта в цифровых пространствах. Окажется ли такая модерация надежным методом защиты пользователей — покажет время.

Переработка системы безопасности сопровождается набором небольших, но значимых функций. Подростки теперь смогут получить доступ к таким инструментам, как настройки онлайн-статуса, режим «не беспокоить» и расширенный родительский контроль — при условии, что их учетная запись связана с учетной записью опекуна.

Roblox, похоже, балансирует на тонкой грани между предоставлением подросткам большей автономии и информированием родителей, особенно в связи с тем, что платформа сталкивается с растущим вниманием к своей истории с несовершеннолетними пользователями, а также периодическим появлением не совсем детского контента на платформе.

Это внимание руководства далеко не беспочвенно и уходит корнями в неприятный период для Roblox. На протяжении многих лет компания была вовлечена в различные скандалы, от эксплуатации детей в играх до реальных судебных разбирательств. Сообщения о злоупотреблениях, предполагаемой эксплуатации молодых создателей контента и судебные иски, обвиняющие компанию в халатности, преследовали ее рост.

Несмотря на это, Roblox продолжает позиционировать себя как лидер в области цифровой безопасности и только в 2023 году властям было сообщено о более чем 13 000 инцидентах представителями компании. Руководство платформы настаивает на том, что безопасность остается основной миссией, но для многих наблюдателей вопрос заключается в том, слишком ли поздно появились эти новые инструменты или, наконец, как раз вовремя.

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