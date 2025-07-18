За огляди ретро-консолей — у в'язницю: італійському блогеру загрожує до 3 років

Італійський ютубер, який займається ретро-іграми, зіткнувся з серйозними юридичними проблемами через свої огляди ігрових консолей. Відомий у мережі як Once Were Nerd, ютубер повідомив, що його можуть притягнути до відповідальності за італійським законом про авторське право за демонстрацію консолей із попередньо встановленими ROM-дисками.

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Ситуація розгорнулася в середині квітня, коли італійська фінансова поліція несподівано провела обшук у будинку його матері, а потім прослідувала за ним до його студії, де вилучила понад 30 пристроїв і його телефон, повідомляє PCGamer.

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Франческо Салічіні, власник каналу Once Were Nerd, каже, що проблема пов'язана зі статтею 171 італійського закону про авторське право, ухваленого ще в 1941 році, яка забороняє поширення матеріалів, захищених авторським правом, без дозволу. Хоча він наполягає, що ніколи не підтримував піратство, а тільки робив огляди консолей, влада, мабуть, розцінила наявність встановлених ігор і можливі рекламні угоди як порушення. Він вважає, що ситуація могла погіршитися через те, що консолі були представлені в спонсорованому контенті.

Йому загрожує серйозне покарання. У разі пред'явлення обвинувачення Салічіні може загрожувати до трьох років позбавлення волі та штраф у розмірі понад 15 000 євро. Неясність навколо його справи також не допомагає: італійське законодавство не зобов'язує слідчих розкривати всі деталі до завершення розслідування. Це залишає Салічіні в невизначеності — він не знає точної суті звинувачень, але добре усвідомлює їхню серйозність.

Відео, в якому ютубер розповів про свою непросту ситуацію

Незважаючи на юридичну невизначеність, його канал на YouTube і більшість його соціальних мереж залишаються активними. Однак Салічіні каже, що деякі з його акаунтів були заблоковані слідчими.

У зв'язку з можливим судовим розглядом він запустив краудфандингову кампанію для підтримки свого захисту, стверджуючи, що завжди підходив до своїх оглядів об'єктивно. Залишається невідомим, чи витримають його твердження перевірку в суді, але ця справа вже викликала дискусію про ретро-ігри, створення контенту і цифрове авторське право в сучасну епоху.

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