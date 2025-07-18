За обзоры ретро-консолей — в тюрьму: итальянскому блогеру грозит до 3 лет

Итальянский ютубер, занимающийся ретро-играми, столкнулся с серьезными юридическими проблемами из-за своих обзоров игровых консолей. Известный в сети как Once Were Nerd, ютубер сообщил, что его могут привлечь к ответственности по итальянскому закону об авторском праве за демонстрацию консолей с предустановленными ROM-дисками.

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Ситуация развернулась в середине апреля, когда итальянская финансовая полиция неожиданно провела обыск в доме его матери, а затем последовала за ним в его студию, где изъяла более 30 устройств и его телефон, сообщает PCGamer.

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Франческо Саличини, владелец канала Once Were Nerd, говорит, что проблема связана со статьей 171 итальянского закона об авторском праве, принятого еще в 1941 году, которая запрещает распространение материалов, защищенных авторским правом, без разрешения. Хотя он настаивает, что никогда не поддерживал пиратство, а только делал обзоры консолей, власти, по-видимому, расценили наличие предустановленных игр и возможные рекламные соглашения как нарушение. Он считает, что ситуация могла усугубиться из-за того, что консоли были представлены в спонсируемом контенте.

Ему грозит серьезное наказание. В случае предъявления обвинения Саличини может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере более 15 000 евро. Неясность вокруг его дела также не помогает: итальянское законодательство не обязывает следователей раскрывать все детали до завершения расследования. Это оставляет Саличини в неопределенности — он не знает точной сути обвинений, но хорошо осознает их серьезность.

Видео, в котором ютубер рассказал о своей непростой ситуации

Несмотря на юридическую неопределенность, его канал на YouTube и большинство его социальных сетей остаются активными. Однако Саличини говорит, что некоторые из его аккаунтов были заблокированы следователями.

В связи с возможным судебным разбирательством он запустил краудфандинговую кампанию для поддержки своей защиты, утверждая, что всегда подходил к своим обзорам объективно. Остается неизвестным, выдержат ли его утверждения проверку в суде, но это дело уже вызвало дискуссию о ретро-играх, создании контента и цифровом авторском праве в современную эпоху.

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