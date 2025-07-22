Натхнення після Minecraft: гра Hytale все ще має шанс на реліз

Після багатьох років мовчання Саймон Коллінз-Лафламм, засновник Hypixel Studios, зробив кроки з відродження Hytale, довгоочікуваної скасованої гри в жанрі survival, натхненної Minecraft.

Related video

Замість того, щоб намагатися викупити всю студію в Riot Games, яка придбала Hypixel у 2020 році, Коллінз-Лафламм прагне більш точного рішення: він хоче отримати тільки права на саму гру. Розробник стверджує, що такий підхід — це простіший і дешевший шлях, без заплутаних зборів акціонерів і повної передачі студії. Тільки інтелектуальна власність: код, активи, назва, повідомляє GamesRadar+.

Важливо

Розробку Fallout 5 схвалено Microsoft: де відбуватиметься дія нової гри

Це може стати потенційним поворотним моментом для проєкту, який понад десять років перебував у підвішеному стані. Надії відродилися, коли Коллінз-Лафламм відкрито заговорив про те, що зв'яжеться з Riot. При цьому він відверто говорить про шанси, визнаючи, що все це "не має сенсу з точки зору бізнесу" і що шанси на відродження "практично дорівнюють нулю". Проте, навіть найменший шанс кращий, ніж його відсутність, і він вважає, що це мінімум, що він може зробити після всього, що вклав у розробку Hytale.

Одна з головних причин відмови від повного викупу — це цінність людей. Точніше, їхня відсутність, або як каже Коллінз-Лафламм, "їх просто більше немає". Купівля тільки інтелектуальної власності дає змогу уникнути значних витрат на придбання студії та її команди, особливо якщо ця команда вже давно пішла і на місцях не залишилося досвідчених розробників. За його словами, вся справа зводиться до телефонного дзвінка і марафону із заповнення паперів. Це просто дуже втомлює, заявив Коллінз-Лафламм.

Навіть якщо все складеться вдало й інтелектуальна власність повернеться до свого первісного творця, не варто очікувати появи повноцінного конкурента Minecraft під час запуску. Коллінз-Лафламм чітко дав зрозуміти: багато чого буде урізано на ранньому етапі, щоб випустити хоч якусь версію з раннім доступом. План полягає в тому, щоб поступово відновлювати гру — спочатку випустити щось іграбельне, а потім поступово додавати нові функції. Hytale може відродитися, але це буде повільний підйом, а не миттєвий стрибок у повноцінний реліз.

Від феномена, до вбивчих амбіцій: як загинув Hytale

Розробка Hytale почалася 2015 року як проєкт Hypixel Studios, який спочатку привернув величезну увагу після того, як трейлер 2018 року став вірусним, набравши мільйони переглядів. Riot Games придбала студію у квітні 2020 року з наміром підтримати її повномасштабний розвиток. Однак, незважаючи на початковий ентузіазм і регулярні оновлення блогу, гра стикалася з постійними затримками через зміну цілей дизайну, амбітний масштаб і складність переходу від моддинг-спільноти до повноцінної ігрової студії.

До кінця 2023 року Hypixel Studios підтвердила, що Hytale не запустять щонайменше до 2025 року, пославшись на необхідність перебудови основних систем, включно з бойовою та мережевою. Тривале мовчання і відсутність оновлень ігрового процесу змусили багатьох у співтоваристві припустити, що проєкт було фактично скасовано або відкладено на невизначений термін.

23 червня 2025 року було ухвалено жорстке рішення, коли Hypixel Studios, що перебуває під крилом Riot Games, публічно оголосила, що розробку Hytale офіційно скасовано, і найближчими місяцями студія почне згортати свою діяльність. Генеральний директор Аарон "Noxy" Донагі повідомив, що, незважаючи на більш ніж десятирічну роботу і серйозне перезавантаження рушія, проєкт все ще був занадто далекий від досягнення своїх амбітних цілей.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру. За його повідомленнями можна зрозуміти, що масштаб гри збільшиться в рази.