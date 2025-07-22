Розробку Fallout 5 схвалено Microsoft: де відбуватиметься дія нової гри

Нещодавно перед Microsoft постав складний вибір: витрачати гроші на нові франшизи або ж зробити ставки на добре відомі серії. Саме в результаті цього рішення, довгоочікуване продовження Fallout 4 нарешті отримало зелене світло на розробку.

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Після низки скасувань проєктів і звільнень, Microsoft вирішили порадувати гравців і позитивними новинами, давши добро на розробку нової частини Fallout. Фанати, серед яких опинився і Youtube-канал Tks-Mantis, присвячений серії ігор, одразу почали спекулювати про місце дії наступної глави франшизи.

Хоча автор відео одразу попереджає глядача про те, що його припущення є лише такими, серію Fallout неодноразово мало занести в найрізноманітніші місця. Так, у скасованій Fallout Extreme гравець мав подолати Берингову протоку, території СРСР (у всесвіті він не розвалився і продовжив існувати і в XXI столітті) і Монголії, щоб врешті-решт потрапити до Китаю. Тож навіть найдикіші припущення про сетинґ наступної частини мають право на існування, закріплене за ними ще в давніх дизайн-документах.

"Велике (і дуже радіоактивне) яблуко"

Гравці вже могли трохи прогулятися радіоактивними руїнами Нью-Йорка в моді для 4 частини Фото: Nexus Mods/Operation Manhattan

З огляду на те, що за нову номерну частину франшизи найімовірніше візьметься саме Bethesda Game Studios, насамперед фанати припускають, що дія гри розгорнеться на так знайомій студії Східній частині США. І перші погляди відразу ж падають на Нью-Йорк, так звану "другу столицю" країни. У лорі всесвіту вважається, що під час Великої війни місто зазнало ядерного бомбардування таких масштабів, що небагато тих, хто вижив, цивільні та військові втекли з нього, назвавши його "загубленим" і стверджуючи, що ситуація в його руїнах набагато гірша за ту, яка склалася в Бостоні, місці дії 4 частини серії.

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Однак це не ставить хрест на цій локації, адже у світі ігор нам не раз надавали можливість виживати в зруйнованих ядерною війною мегаполісах, як, наприклад, у Metro: 2033 та її сиквелі Metro: Last Light, і, можливо, у підземних частинах Нью-Йорка все ще жевріє якесь життя. Ба більше, в якийсь момент, на стадії початкового обговорення сеттингу 4 частини, Нью-Йорк був офіційним кандидатом на місце дії наступної частини, хоч і поступився місцем Массачусетсу і його Співдружності. Також, у Fallout 76 одразу кілька неігрових персонажів так чи інакше згадують Нью-Йорк, як це колись зробив доктор Зіммер у третій частині, розповівши гравцеві про Співдружність і в такий спосіб ставши підказкою про сетинґ 4 розділу.

Від спекотного Техасу до крижаної Аляски

Деякі гравці не стали чекати Bethesda і самі почали розробку неофіційної частини гри з місцем дії в Новому Орлеані Фото: Fallout: New Orleans Project

Однак Нью-Йорк не став єдиним місцем, на яке спрямували свої погляди фанати. За роки очікування вони накопичили цілий список місць, які б хотіли побачити в антуражі ретро-футуристичного апокаліпсису франшизи. Першим у цьому списку виступає Новий Орлеан, який зобов'язаний своєю популярністю колись зареєстрованій торговій марці Fallout New Orleans. Хоча торгова марка проіснувала недовго, це не зупинило роздратованих фанатів від того, щоб обговорювати цю місцевість як потенційного кандидата на місце дії нової гри, навіть через багато років.

На думку гравців, Новий Орлеан являє собою відмінний фундамент для багатого світу нової частини гри. Від незвично різноманітної фауни до відомих боліт і підтоплень місцевості, Новий Орлеан міг би стати доволі унікальним і чудовим світом, який могли б дослідити Bethesda в номерній частині або Obsidian у черговому легендарному спін-оффі.

Похмурі руїни, що миготять лише в заставках Fallout Tactics, похмурі руїни, які колись були Чикаго, назавжди запали фанатам у душу... Фото: Fallout Tactics

Наступними до списку фанатів потрапили руїни міста Чикаго. Ця місцевість уже була частиною неканонічної Fallout: Tactics, де згадувалося, що саме в цьому місті розташувалася нова глава західного Братства Сталі, заснована після краху одного з дирижаблів Братства біля його руїн. Місто могло б стати чудовим смертельним лабіринтом, що складається зі зруйнованих хмарочосів, тісних вуличок і великої підземної системи, подарувавши гравцям новий для серії вертикальний геймплей.

Уява фанатів часто лягає в основу барвистих ілюстрацій, що зображують унікальні території колишніх США Фото: hammk

Техас також став дуже привабливою для теорій фанатів локацією, сповненою лора, починаючи з попередніх, нехай і не канонічних, частин, як-от Fallout: Brotherhood of Steel і закінчуючи згадками в деяких терміналах у 4 частині. Перше, що асоціюється у гравців з Техасом, це тягуча атмосфера вестерну, салуни, мисливці за головами і невеликі громади, які існують у тематично-відповідних поселеннях. Також не дають спокою фанатам і Техаські рейнджери, фракція, у якої також існував цілісний бекграунд, сформований ще в найпершій частині франшизи. І хоча викопне паливо поступово відійшло на другий план у довоєнних США, воно знову могло б зіграти важливу роль, як точка конфлікту для місцевих фракцій.

Доповнення Operation Anchorage змінило звичну для фанатів формулу відкритого світу на догоду коридорним локаціям Фото: Bethesda Softworks

Не сховалася від погляду гравців і Аляска, в яку Bethesda вже відправляла гравця в доповненні до третьої частини, під назвою Operation Anchorage. У представленому студією вигляді, регіон являв собою симуляцію операції Анкорідж, що пройшла в активну фазу Великої війни і закінчилася звільненням регіону від китайської загарбницької армії. Хоча засніжені регіони, відсутність постапокаліптичної атмосфери, ухил у шутер і нескінченні тісні локації, що складаються з окопів, і спантеличили тодішніх гравців, засніжений регіон США все ж зумів зачепити душу фанатів і змусити їх гадати, якою могла б бути нова частина, що розгортається на території, яка пережила безліч запеклих конфліктів ще до падіння бомб.

Fallout London став першим масштабним проектом, який дожив до релізу і подарував гравцям нову, нехай і неофіційну, главу серії Фото: Fallout: London

Звичайно, точна відповідь на питання про нове місцезнаходження наступної частини ховається в надрах Bethesda Game Studios, але це не заважає фанатам вже яких раз і який рік продовжувати підключати свою фантазію, мріючи про найнезвичніші місця, в які їх відправить новий розділ. Крім фантазій ці спекуляції підтримують саму франшизу і навіть породили цілу низку масштабних фанатських проєктів, таких, як Fallout: London, що відправляє гравців досліджувати Туманний Альбіон у знайомому їм всесвіті.

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