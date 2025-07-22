Разработка Fallout 5 одобрена Microsoft: где будет происходить действие новой игры

Недавно перед Microsoft встал сложный выбор: тратить деньги на новые франшизы или же сделать ставки на хорошо известные серии. Именно в результате этого решения, долгожданное продолжение Fallout 4 наконец-то получила зеленый свет на разработку.

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После череды отмен проектов и увольнений, Microsoft решили порадовать игроков и положительными новостями, дав добро на разработку новой части Fallout. Фанаты, среди которых оказался и Youtube-канал Tks-Mantis, посвященный серии игр, сразу начали спекулировать о месте действия следующей главы франшизы.

Хотя автор видео сразу предупреждает зрителя о том, что его предположения являются лишь таковыми, серию Fallout не раз должно было занести в самые различные места. Так, в отмененной Fallout Extreme игрок должен был преодолеть Берингов пролив, территории СССР (во вселенной он не развалился и продолжил существовать и в XXI веке) и Монголии, чтобы в конце концов попасть в Китай. Поэтому даже самые дикие предположения о сеттинге следующей части имеют право на существование, закрепленное за ними еще в давних дизайн документах.

"Большое (и очень радиоактивное) яблоко"

Игроки уже могли немного прогуляться по радиоактивным руинам Нью-Йорка в моде для 4 части Фото: Nexus Mods/Operation Manhattan

Учитывая то, что за новую номерную часть франшизы скорее всего возьмется именно Bethesda Game Studios, в первую очередь фанаты предполагают, что действие игры развернется на так знакомой студии Восточной части США. И первые взоры сразу же падают на Нью-Йорк, так называемую "вторую столицу" страны. В лоре вселенной считается, что во время Великой войны город подвергся ядерной бомбардировке таких масштабов, что немногие выжившие цивильные и военные бежали с него, назвал его "потерянным" и утверждая, что ситуация в его руинах гораздо хуже той, которая сложилась в Бостоне, месте действия 4 части серии.

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Однако это не ставит крест на этой локации, ведь в мире игр нам не раз предоставлялась возможность выживать в разрушенных ядерной войной мегаполисах, как например в Metro: 2033 и ее сиквеле Metro: Last Light и, возможно, в подземных частях Нью-Йорка все еще теплится какая-то жизнь. Более того, в какой-то момент, на стадии начального обсуждения сеттинга 4 части, Нью-Йорк был официальным кандидатом на место действия следующей части, хоть и уступил место Массачусетсу и его Содружеству. Также, в Fallout 76 сразу несколько неигровых персонажей так или иначе упоминают Нью-Йорк, как это когда-то сделал доктор Зиммер в третей части, рассказав игроку про Содружество и таким образом став подсказкой о сеттинге 4 главы.

От жаркого Техаса до ледяной Аляски

Некоторые игроки не стали ждать Bethesda и сами начали разработку неофициальной части игры с местом действия в Новом Орлеане Фото: Fallout: New Orleans Project

Однако Нью-Йорк не стал единственным местом, на которое устремили свои взоры фанаты. За годы ожидания они накопили целый список мест, которые бы хотели увидеть в антураже ретро-футуристического апокалипсиса франшизы. Первым в этом списке выступает Новый Орлеан, который обязан своей популярностью некогда зарегистрированной торговой марке Fallout New Orleans. Хотя торговая марка просуществовала недолго, это не остановило раззадоренных фанатов от того, чтобы обсуждать эту местность как потенциального кандидата на место действия новой игры, даже много лет спустя.

По мнению игроков, Новый Орлеан представляет собой отличный фундамент для богатого мира новой части игры. От необычно разнообразной фауны до небезызвестных болот и подтоплений местности, Новый Орлеан мог бы стать довольно уникальным и отличным миром, который могли бы исследовать Bethesda в номерной части или Obsidian в очередном легендарном спин-оффе.

Мелькающий лишь в заставках Fallout Tactics, мрачные руины, некогда бывшие Чикаго навсегда запали фанатам в душу Фото: Fallout Tactics

Следующими в список фанатов попали руины города Чикаго. Данная местность уже была частью неканоничной Fallout: Tactics, где упоминалось, что именно в этом городе расположилась новая глава западного Братства Стали, основанная после крушения одного из дирижаблей Братства возле его руин. Город мог бы стать отличным смертельным и запоминающимся лабиринтом, состоящим из разрушенных небоскребов, тесных улочек и обширной подземной системы, подарив игрокам новый для серии вертикальный геймплей.

Воображение фанатов часто ложиться в основу красочных иллюстраций, изображающих уникальные территории бывших США Фото: hammk

Техас также стал очень заманчивой для теорий фанатов локацией, полной лора, начиная с предыдущих, пусть и не каноничных, частей, таких как Fallout: Brotherhood of Steel и заканчивая упоминаниями в некоторых терминалах в 4 части. Первое, что ассоциируется у игроков с Техасом, это тягучая атмосфера вестерна, салуны, охотники за головами и небольшие общины, существующие в тематически-подходящих поселениях. Также не дают покоя фанатам и Техасские рейнджеры, фракция, у которой также существовал цельный бэкграунд, сформированный еще в самой первой части франшизы. И хотя ископаемое топливо постепенно ушло на второй план в довоенных США, оно вновь могло бы сыграть важную роль, в качестве точки конфликта для местных фракций.

Дополнение Operation Anchorage изменило привычную для фанатов формулу открытого мира в угоду коридорным локациям Фото: Bethesda Softworks

Не утаилась от взора игроков и Аляска, в которую Bethesda уже отправляла игрока в дополнении к третей части, под названием Operation Anchorage. В представленном студией виде, регион являл собой симуляцию операции Анкоридж, прошедшей в активную фазу Великой войны и закончившейся освобождением региона от китайской захватнической армии. Хотя заснеженные регионы, отсутствие постапокалиптической атмосферы, уклон в шутер и бесконечные тесные локации, состоящие из окопов и озадачили тогдашних игроков, заснеженный регион США все же сумел зацепить душу фанатов и заставить их гадать, каким могла бы быть новая часть, разворачивающаяся на территории, которая пережила множество ожесточенных конфликтов еще до падения бомб.

Fallout London стал первым масштабным проектом дожившим до релиза и подарившим игрокам новую, пусть и неофициальную, главу серии Фото: Fallout: London

Конечно, точный ответ на вопрос о новом местоположении следующей части скрывается в недрах Bethesda Game Studios, но это не мешает фанатам уже которых раз и который год продолжать подключать свою фантазию, мечтая о самых необычных местах, в которые их отправит новая глава. Помимо фантазий эти спекуляции поддерживают саму франшизу и даже породили целый ряд масштабных фанатских проектов, таких, как Fallout: London, отправляющий игроков исследовать Туманный Альбион в знакомой им вселенной.

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