Вдохновение после Minecraft: игра Hytale все еще имеет шанс на релиз

После многих лет молчания Саймон Коллинз-Лафламм, основатель Hypixel Studios, предпринял шаги по возрождению Hytale, долгожданной отмененной игры в жанре survival, вдохновленной Minecraft.

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Вместо того, чтобы пытаться выкупить всю студию у Riot Games, которая приобрела Hypixel в 2020 году, Коллинз-Лафламм стремится к более точному решению: он хочет получить только права на саму игру. Разработчик утверждает, что такой подход — это более простой и дешевый путь, без запутанных собраний акционеров и полной передачи студии. Только интеллектуальная собственность: код, активы, название, сообщает GamesRadar+.

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Это может стать потенциальным поворотным моментом для проекта, который более десяти лет находился в подвешенном состоянии. Надежды возродились, когда Коллинз-Лафламм открыто заговорил о том, что свяжется с Riot. При этом он откровенно говорит о шансах, признавая, что все это "не имеет смысла с точки зрения бизнеса" и что шансы на возрождение "практически равны нулю". Тем не менее, даже малейший шанс лучше, чем его отсутствие, и он считает, что это минимум, что он может сделать после всего, что вложил в разработку Hytale.

Одна из главных причин отказа от полного выкупа — это ценность людей. Вернее, их отсутствие, или как говорит Коллинз-Лафламм, "их попросту больше нет". Покупка только интеллектуальной собственности позволяет избежать значительных затрат на приобретение студии и ее команды, особенно если эта команда уже давно ушла и на местах не осталось опытных разработчиков. По его словам, все дело сводится к телефонному звонку и марафону по заполнению бумаг. Это просто очень утомительно, заявил Коллинз-Лафламм.

Даже если все сложится удачно и интеллектуальная собственность вернется к своему первоначальному создателю, не стоит ожидать появления полноценного конкурента Minecraft при запуске. Коллинз-Лафламм четко дал понять: многое будет урезано на раннем этапе, чтобы выпустить хоть какую-то версию с ранним доступом. План состоит в том, чтобы постепенно восстанавливать игру — сначала выпустить что-то играбельное, а затем постепенно добавлять новые функции. Hytale может возродиться, но это будет медленный подъем, а не мгновенный скачок в полноценный релиз.

От феномена, до убийственных амбиций: как погиб Hytale

Разработка Hytale началась в 2015 году как проект Hypixel Studios, который изначально привлек огромное внимание после того, как трейлер 2018 года стал вирусным, набрав миллионы просмотров. Riot Games приобрела студию в апреле 2020 года с намерением поддержать ее полномасштабное развитие. Однако, несмотря на первоначальный энтузиазм и регулярные обновления блога, игра сталкивалась с постоянными задержками из-за изменения целей дизайна, амбициозного масштаба и сложности перехода от моддинг-сообщества к полноценной игровой студии.

К концу 2023 года Hypixel Studios подтвердила, что Hytale не будет запущена как минимум до 2025 года, сославшись на необходимость перестройки основных систем, включая боевую и сетевую. Длительное молчание и отсутствие обновлений игрового процесса заставили многих в сообществе предположить, что проект был фактически отменен или отложен на неопределенный срок.

23 июня 2025 года было принято жесткое решение, когда Hypixel Studios, находящаяся под крылом Riot Games, публично объявила, что разработка Hytale официально отменена, и в ближайшие месяцы студия начнет сворачивать свою деятельность. Генеральный директор Аарон "Noxy" Донаги сообщил, что, несмотря на более чем десятилетнюю работу и серьезную перезагрузку движка, проект все еще был слишком далек от достижения своих амбициозных целей.

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