League of Legends опинилася в центрі АІ-скандалу: графіка від нейромереж і мовчання Riot

Новий ролик Lead of Legends: Wild Rift, присвячений третій річниці гри в Китаї, викликав лють фанатів гри. Відео, яке ненадовго з'явилося на офіційному акаунті Wild Rift, показувало знайомих гравцям героїв і новачка Аврору, які виступають на сцені. Але замість оплесків короткий ролик викликав бурхливу реакцію і незабаром був видалений.

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Riot Games піддалася критиці після того, як новий ролик Wild Rift викликав негативну реакцію через те, що, як стверджується, він був повністю створений за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Dexerto. Відео, яке мало відсвяткувати третю річницю гри, натомість викликало хвилю розчарування у спільноті League of Legends.

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У центрі критики ролика опинилося явне надмірне використання штучного інтелекту. Шанувальники швидко вказали на дивні особливості анімації, незграбні голоси за кадром і різкі невідповідності — Джінкс із пістолетом Glock, Серафіна, яка завдає ударів ногами як бюджетний Лі Сін, і Ясуо, що розмахує чимось, підозріло схожим на світловий меч. На Reddit і X глядачі були не стільки розважені, скільки спантеличені і роздратовані. Один користувач порівняв ролик із "піратськими мисливцями за демонами з K-pop", а інший назвав його відвертою "безладною мішаниною".

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Реакції були не просто причіпками, а вказували на явні проблеми спільноти з роликом мобільної гри. Голоси не відповідали персонажам, міміка межувала з безглуздістю, і фанати почали шукати відповіді на запитання, чи не були навіть тексти пісень створені за допомогою алгоритму. Цього було достатньо, щоб дехто замислився над тим, чому Riot, відома своїми високими виробничими стандартами в таких проєктах, як Arcane і віртуальній K-pop групі K/DA, дозволила проскочити чомусь настільки невідповідному, позбавленому смаку і дешевому в реліз.

Хоча Riot офіційно не відповіла на критику, тихе видалення ролика говорить багато про що. У спільноті, яка високо цінує якість візуальної та оповідної складової, особливо для такої легендарної франшизи, як League of Legends, реакція на цей експеримент зі штучним інтелектом була гучною і ясною: творчість краще залишити людям.

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