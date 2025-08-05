League of Legends оказалась в центре ИИ-скандала: графика от нейросетей и молчание Riot

Новый ролик Lead of Legends: Wild Rift, посвященный третьей годовщине игры в Китае, вызвал ярость фанатов игры. Видео, которое ненадолго появилось на официальном аккаунте Wild Rift, показывало знакомых игрокам героев и новичка Аврору, выступающих на сцене. Но вместо аплодисментов короткий ролик вызвал бурную реакцию и вскоре был удален.

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Riot Games подверглась критике после того, как новый ролик Wild Rift вызвал негативную реакцию из-за того, что, как утверждается, он был полностью создан с помощью искусственного интеллекта, сообщает Dexerto. Видео, которое должно было отпраздновать третью годовщину игры, вместо этого вызвало волну разочарования в сообществе League of Legends.

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В центре критики ролика оказалось явное чрезмерное использование искусственного интеллекта. Поклонники быстро указали на странные особенности анимации, неловкие голоса за кадром и резкие несоответствия — Джинкс с пистолетом Glock, Серафина, наносящая удары ногами как бюджетный Ли Син, и Ясуо, размахивающий чем-то, подозрительно похожим на световой меч. На Reddit и X зрители были не столько развлечены, сколько озадачены и раздражены. Один пользователь сравнил ролик с "пиратскими охотниками за демонами из K-pop", а другой назвал его откровенной "беспорядочной мешаниной".

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Реакции были не просто придирками, а указывали на явные проблемы сообщества с роликом мобильной игры. Голоса не соответствовали персонажам, мимика граничила с нелепостью, и фанаты начали задаваться вопросом, не были ли даже тексты песен созданы с помощью алгоритма. Этого было достаточно, чтобы некоторые задались вопросом, почему Riot, известная своими высокими производственными стандартами в таких проектах, как Arcane и виртуальной K-pop группе K/DA, позволила проскочить чему-то столь несоответствующему, безвкусному и дешевому в релиз.

Хотя Riot официально не ответила на критику, тихое удаление ролика говорит о многом. В сообществе, которое высоко ценит качество визуальной и повествовательной составляющей, особенно для такой легендарной франшизы, как League of Legends, реакция на этот эксперимент с искусственным интеллектом была громкой и ясной: творчество лучше оставить людям.

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