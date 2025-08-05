Marvel Rivals обмежить командну гру: гравці заявили, що це може стати початком кінця

Marvel Rivals готується до оновлення сезону 3.5, яке відбудеться 8 серпня, і з ним прийде ціла низка змін, але не всі вони виявилися позитивними. Головною новиною оновлення стане поява Блейда, але в той час як мисливець на вампірів привертає до себе основну увагу, більш тихі структурні зміни в рейтинговому режимі вже викликали обурення спільноти.

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Однією з найбільш обговорюваних змін є нове обмеження на розмір команд у змагальному режимі, рішення, яке викликає різку критику. Як повідомляє VideoGamer, NetEase обмежує кількість гравців, які можуть об'єднуватися на кожному ранзі.

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Згідно з обмеженнями, кількість можливих об'єднань буде такою: від бронзи до золота можна грати в командах до чотирьох осіб, від платини до гросмейстера — до трьох, а найвищі рівні, небесний, вічність і вищий за всіх — обмежені дуетами. Мета, мабуть, полягає в забезпеченні справедливості та чесності змагань, але це досягається за рахунок соціальної складової гри.

Для багатьох гравців, особливо тих, хто піднімається по рангам разом із друзями, це оновлення є серйозним ударом. Платина відносно легко досяжна, і, досягнувши її, команди з чотирьох і п'яти гравців втрачають свої переваги. Ця зміна може принести користь гравцям, які грають поодинці, але серйозно обмежує командний стиль гри — одне з основних джерел задоволення для багатьох у спільноті.

Загалом нове оновлення не таке вже й погане, адже покращений підбір гравців і суворіші покарання за токсичну поведінку також є частиною патча. Але для гри, яка процвітає завдяки командній складовій і груповій стратегії, NetEase, можливо, недооцінила негативну реакцію. Якщо ці обмеження в рейтингу залишаться чинними, сезон 3.5 може стати поворотним моментом — не для змагальної складової, а для утримання постійних гравців.

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