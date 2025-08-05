Marvel Rivals ограничит командную игру: игроки заявили, что это может стать началом конца

Marvel Rivals готовится к обновлению сезона 3.5, которое состоится 8 августа, и с ним придет целый ряд изменений, но не все они оказались положительными. Главной новостью обновления станет появление Блэйда, но в то время как охотник на вампиров привлекает к себе основное внимание, более тихие структурные изменения в рейтинговом режиме уже вызвали возмущение сообщества.

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Одним из самых обсуждаемых изменений является новое ограничение на размер команд в соревновательном режиме, решение, которое вызывает резкую критику. Как сообщает VideoGamer, NetEase ограничивает количество игроков, которые могут объединяться на каждом ранге.

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Согласно ограничениям, количество возможных объединений будет следующим: от бронзы до золота можно играть в командах до четырех человек, от платины до гроссмейстера — до трех, а самые высокие уровни, небесный, вечность и выше всех — ограничены дуэтами. Цель, по-видимому, заключается в обеспечении справедливости и честности соревнований, но это достигается за счет социальной составляющей игры.

Для многих игроков, особенно тех, кто поднимается по рангам вместе с друзьями, это обновление является серьезным ударом. Платина относительно легко достижима, и, достигнув ее, команды из четырех и пяти игроков теряют свои преимущества. Это изменение может принести пользу игрокам, играющим в одиночку, но серьезно ограничивает командный стиль игры — один из основных источников удовольствия для многих в сообществе.

В целом новое обновление не так уж и плохо, ведь улучшенный подбор игроков и более строгие наказания за токсичное поведение также являются частью патча. Но для игры, которая процветает благодаря командной составляющей и групповой стратегии, NetEase, возможно, недооценила негативную реакцию. Если эти ограничения в рейтинге останутся в силе, сезон 3.5 может стать поворотным моментом — не для соревновательной составляющей, а для удержания постоянных игроков.

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