Metal Gear Solid V отримав кооператив: моддери відкрили новий спосіб гри удвох

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain нарешті став кооперативним — завдяки модифікації, над якою працювали майже десять років. Епохальна гра Хідео Кодзіми, що довгий час вважалася однією з найкращих стелс-пісочниць в ігровій індустрії, тепер доступна в онлайн-режимі для двох гравців.

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Усі блага кооперативу стали доступні завдяки моддеру unknown321, який роками намагався зламати код п'ятої частини та дати гравцям можливість проходити кампанію разом, повідомляє VideoGamer. Мод, доступний зараз на GitHub, не зовсім налагоджений, проте автор не збирається його закидати.

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Одержаний мод описується як "напівробочий", і автору вже надійшли повідомлення про деякі баги і відсутні функції. Проте, він працює і це саме по собі маленьке диво для гри, яка ніколи не була призначена для підтримки такого роду багатокористувацького режиму. Після всіх цих років у Снейка нарешті з'явилася підтримка союзника.

Вірусний ролик перших випробувань мода показав усю його нестабільність і геніальність

Однак у випуску цього мода є і гірка нотка. Unknown321 заявив, що темпи розробки сповільняться через фінансову скруту і брак часу. Хоча проєкт не буде занедбаний, фанатам не варто чекати швидких оновлень або повністю стабільної версії найближчим часом. Це справа любові, і поки що вона залишається незавершеною.

Незважаючи на баги, кооперативний геймплей уже подарував гравцям кілька незабутніх моментів. В одному з широко поширених роликів гравець намагався приспати ворога, але замість цього випадково вирубав свого партнера пострілом у голову. Кооп п'ятої частини MGS — це хаотично, незграбно і водночас геніально і слугує нагадуванням про те, що навіть незавершений мод може вдихнути нове життя в легендарний шедевр.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що власник Valve, Гейб Ньюелл, поділився секретом успіху компанії. За його словами, головним є лише один ключовий фактор, на який багато хто не звертає уваги.