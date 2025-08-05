Metal Gear Solid V получил кооператив: моддеры открыли новый способ игры вдвоем

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain наконец-то стал кооперативным — благодаря модификации, над которой работали почти десять лет. Эпохальная игра Хидео Кодзимы, долгое время считавшаяся одной из лучших стелс-песочниц в игровой индустрии, теперь доступна в онлайн-режиме для двух игроков.

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Все блага кооператива стали доступны благодаря моддеру unknown321, который годами пытался взломать код пятой части и дать игрокам возможность проходить кампанию вместе, сообщает VideoGamer. Мод, доступный сейчас на GitHub, не совсем отлажен, однако автор не собирается его забрасывать.

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Получившийся мод описывается как "полурабочий", и автору уже поступили сообщения о некоторых багах и отсутствующих функциях. Тем не менее, он работает и это само по себе маленькое чудо для игры, которая никогда не была предназначена для поддержки такого рода многопользовательского режима. После всех этих лет у Снейка наконец-то появилась поддержка союзника.

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Однако в выпуске этого мода есть и горькая нотка. Unknown321 заявил, что темпы разработки замедлятся из-за финансовых затруднений и нехватки времени. Хотя проект не будет заброшен, фанатам не стоит ждать быстрых обновлений или полностью стабильной версии в ближайшее время. Это дело любви, и пока что оно остается незавершенным.

Несмотря на баги, кооперативный геймплей уже подарил игрокам несколько незабываемых моментов. В одном из широко распространенных роликов игрок пытался усыпить врага, но вместо этого случайно вырубил своего партнера выстрелом в голову. Кооп пятой части MGS — это хаотично, неуклюже и в то же время гениально и служит напоминанием о том, что даже незавершенный мод может вдохнуть новую жизнь в легендарный шедевр.

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