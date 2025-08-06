Лезлоу Джонс у GTA 6: зірка зізнався, чи планує повертатися в ігровий світ

Лезлоу Джонс, один із головних голосів серії Grand Theft Auto з 2001 року, нарешті відповів на запитання про те, чи повернеться він у GTA 6. Лезлоу, найвідоміший як ексцентричний радіо-діджей, який вперше з'явився в GTA III, а потім перетворився на повноцінного персонажа в GTA V, став одним із найбільш упізнаваних голосів у всесвіті Rockstar.

Related video

Відхід Джонса з Rockstar 2020 року викликав сумніви щодо його повернення в майбутньому сиквелі, повідомляє Insider Gaming. У недавньому інтерв'ю Лезлоу перервав своє мовчання. На пряме запитання про можливу роль у GTA 6 його відповідь була чіткою: "Я пішов ще 2020 року, тож я сумніваюся".

Важливо

GTA можуть видалити з магазинів: платіжні системи знову вдарили по онлайн-майданчиках

Хоча це і розчаровує, але ця заява підтвердила те, що багато хто вже раніше підозрював. Лезлоу висловив любов до часу, проведеного в Rockstar, і описав двадцятирічну роботу над GTA як "дивовижну подорож", що є цілком доречним почуттям для людини, яка брала участь у формуванні культового звукового супроводу серії та стала її великою частиною.

Зараз Лезлоу спрямовує свою креативність в Absurd Ventures, нову студію, яку він заснував спільно зі співзасновником Rockstar Деном Гаузером. Він описує атмосферу там як повернення до ранніх днів Rockstar — сувору, засновану на співпраці та повну дивних ідей, які настільки божевільні, що часто змушують команду сміятися. Схоже, що дух і любов Лезлоу до ігор не згасли і після зміни студій.

Навіть якби камео легенди було заплановано, через відому секретність Rockstar воно не було б підтверджене до самого запуску, якби взагалі було підтверджене. Після масових витоків у 2022 році студія тримає GTA 6 під неймовірно суворим замком, ніби це їхній власний Форт Нокс. Поки що ж фанатам доведеться лише уявляти, як звучатиме радіостанція Vice City без знаменитого і улюбленого багатьма Лезлоу за мікрофоном.

Раніше Фокус писав про те, що успіх Grand Theft Auto VI може залежати не від сюжету і перестрілок. Що насамперед чекають гравці від нової частини легендарної франшизи.

Також Фокус писав про те, що творець Stardew Valley поділився подробицями про свою нову гру. За його повідомленнями можна зрозуміти, що масштаб гри збільшиться в рази.