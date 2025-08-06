Лэзлоу Джонс в GTA 6: звезда признался, планирует ли возвращаться в игровой мир

Лэзлоу Джонс, один из главных голосов серии Grand Theft Auto с 2001 года, наконец ответил на вопрос о том вернется ли он в GTA 6. Лэзлоу, наиболее известный как эксцентричный радио-диджей, впервые появившийся в GTA III, а затем превратившийся в полноценного персонажа в GTA V, стал одним из самых узнаваемых голосов во вселенной Rockstar.

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Уход Джонса из Rockstar в 2020 году вызвал сомнения по поводу его возвращения в предстоящем сиквеле, сообщает Insider Gaming. В недавнем интервью Лэзлоу прервал свое молчание. На прямой вопрос о возможной роли в GTA 6 его ответ был ясным: "Я ушел еще в 2020 году, так что я сомневаюсь".

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Хотя это и разочаровывает, но это заявление подтвердило то, что многие уже ранее подозревали. Лэзлоу выразил любовь к времени, проведённому в Rockstar, и описал двадцатилетнюю работу над GTA как "удивительное путешествие", что является вполне уместным чувством для человека, который принимал участие в формировании культового звукового сопровождения серии и стал ее большой частью.

Сейчас Лэзлоу направляет свою креативность в Absurd Ventures, новую студию, которую он основал совместно с соучредителем Rockstar Дэном Хаузером. Он описывает атмосферу там как возвращение к ранним дням Rockstar — суровую, основанную на сотрудничестве и полную странных идей, которые настолько безумны, что часто заставляют команду смеяться. Похоже, что дух и любовь Лэзлоу к играм не угасли и после смены студий.

Даже если бы камео легенды было запланировано, из-за известной секретности Rockstar оно не было бы подтверждено до самого запуска, если бы вообще было подтверждено. После массовых утечек в 2022 году студия держит GTA 6 под невероятно строгим замком, будто это их собственный Форт Нокс. Пока что же фанатам придется лишь представлять, как будет звучать радиостанция Vice City без знаменитого и любимого многими Лэзлоу за микрофоном.

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