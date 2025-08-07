Анонсовано Ashes of the Singularity II: нова гра переосмислить жанр RTS (відео)

Ashes of the Singularity II офіційно перебуває в розробці і націлена на те, щоб підняти планку для великомасштабних стратегій у реальному часі. Stardock і Oxide Games повертаються із сиквелом, який розповість нову історію, присвячену боротьбі людства з оскаженілим штучним інтелектом.

Майже через десять років після того, як оригінальна гра перевизначила можливості RTS у масштабних баталіях, розробники вирішили просунути цей жанр ще далі, повідомляє Niche Gamer. Вони націлилися на більш глибокий тактичний геймплей замість швидких рефлексів, якими славляться гіганти цієї категорії ігор, такі як StarCraft і WarCraft.

Ashes of the Singularity — це масштабна стратегія в реальному часі, в якій основний акцент робиться на макроуправлінні, логістиці ресурсів і величезній кількості юнітів, а не на мікроменеджменті. У новій частині гравці зможуть командувати тисячами юнітів на картах розміром з континент, де кожна сутичка буде схожа на справжній фронт війни. Завдяки таким інструментам, як Strategic Zoom, генерали-аматори можуть перемикатися з краєвидів з орбіти в самий епіцентр бойових дій, формуючи рельєф місцевості та захоплюючи ресурси в динамічній війні. Водночас поле бою змінюватиметься не тільки в стратегічному плані, а й у формі, оскільки сама місцевість трансформується під час конфлікту.

Анонсуючий трейлер нової частини масштабної стратегії в реальному часі

У центрі Ashes II перебувають три дуже різні фракції. Об'єднані сили Землі повертають людство в центр історії, нарешті виконуючи прохання фанатів з першої гри. Постлюдська коаліція, як і раніше, має сиру технологічну міць, що поєднує людський інтелект і цифрову перевагу. Також є Субстрат, переважна сила штучного інтелекту, очолювана Хаалі, яка розглядає як людей, так і постлюдей як незначущі щаблі еволюції. Кожна фракція не тільки грає по-різному, а й несе за собою різну ідеологію.

У режимі кампанії гравці втілять у життя командувачів офіцерів цих фракцій, формуючи майбутнє Сонячної системи в сценарії, де зіштовхнуться тераформування Місяця, штучна свідомість і постлюдські амбіції. Історія заглиблюється у філософські сутички між органічним життям, посиленою еволюцією та машинною логікою — і не стане ухилятися від наслідків таких роздумів.

Дата виходу ще не визначена, але Ashes of the Singularity II перебуває в активній розробці для ПК через Steam і націлена на 2026 рік. Сиквел, схоже, готовий не просто перевершити свого попередника, а переосмислити сам жанр RTS.

