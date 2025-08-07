Анонсирована Ashes of the Singularity II: новая игра переосмыслит жанр RTS (видео)

Ashes of the Singularity II официально находится в разработке и нацелена на то, чтобы поднять планку для крупномасштабных стратегий в реальном времени. Stardock и Oxide Games возвращаются с сиквелом, который расскажет новую историю, посвященную борьбе человечества с взбесившимся искусственным интеллектом.

Спустя почти десять лет после того, как оригинальная игра переопределила возможности RTS в масштабных баталиях, разработчики решили продвинуть этот жанр еще дальше, сообщает Niche Gamer. Они нацелились на более глубокий тактический геймплей вместо быстрых рефлексов, которыми славятся гиганты этой категории игр, такие как StarCraft и WarCraft.

Ashes of the Singularity — это масштабная стратегия в реальном времени, в которой основной упор делается на макроуправление, логистику ресурсов и огромное количество юнитов, а не на микроменеджмент. В новой части игроки смогут командовать тысячами юнитов на картах размером с континент, где каждая стычка будет похожа на настоящий фронт войны. Благодаря таким инструментам, как Strategic Zoom, генералы-любители могут переключаться с видов с орбиты в самый эпицентр боевых действий, формируя рельеф местности и захватывая ресурсы в динамичной войне. При этом поле боя будет меняться не только в стратегическом плане, но и в форме, поскольку сама местность трансформируется в ходе конфликта.

Анонсирующий трейлер новой части масштабной стратегии в реальном времени

В центре Ashes II находятся три очень разные фракции. Объединенные силы Земли возвращают человечество в центр истории, наконец-то выполняя просьбы фанатов из первой игры. Постчеловеческая коалиция по-прежнему обладает сырой технологической мощью, сочетающей человеческий интеллект и цифровое превосходство. Также есть Субстрат, подавляющая сила искусственного интеллекта, возглавляемая Хаали, которая рассматривает как людей, так и постлюдей как незначимые ступени эволюции. Каждая фракция не только играет по-разному, но и несет за собой разную идеологию.

В режиме кампании игроки воплотят в жизнь командующих офицеров этих фракций, формируя будущее Солнечной системы в сценарии, где столкнутся терраформирование Луны, искусственное сознание и постчеловеческие амбиции. История углубляется в философские столкновения между органической жизнью, усиленной эволюцией и машинной логикой — и не станет уклонятся от последствий таких размышлений.

Дата выхода еще не определена, но Ashes of the Singularity II находится в активной разработке для ПК через Steam и нацелена на 2026 год. Сиквел, похоже, готов не просто превзойти своего предшественника, а переосмыслить сам жанр RTS.

