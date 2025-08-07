Microsoft скасувала Contraband: гру від авторів Just Cause про пограбування і контрабанду

Contraband, кооперативна гра про грабежі від Avalanche Studios потрапила під скорочення ігрового відділу Microsoft і була скасована. Останніми тижнями компанію охопила хвиля звільнень, унаслідок чого було закрито цілі студії, а проєкти опинилися в підвішеному стані.

Після анонсу гра раптово перестала з'являтися в новинах і розробники зберігали мовчання про перебіг її розробки і те, що відбувається за лаштунками. Шанувальники сподівалися, що гра якимось чином пережила внутрішню реструктуризацію, однак, як повідомляє журналіст Джейсон Шрайер, найгірші новини підтвердилися і їй не вдалося уникнути процесів, що відбуваються в Microsoft.

Важливо

Оптимізм гравців похитнувся після того, як Шрайер повідомив, що Contraband було скасовано. Ця новина послідувала за тривожним знаком: трейлер анонсу гри таємничим чином зник з мережі. Хоча Microsoft ще не підтвердила скасування офіційно, Avalanche Studios випустила стисле повідомлення, в якому йдеться про те, що виробництво гри "призупинено" на час "оцінки її майбутнього". Не зовсім обнадійливі слова для проєкту, який уже кілька років перебуває в підвішеному стані, проте користувачі готові хапатися за будь-яку надію на те, що вони побачать реліз гри.

Пост Джейсона Шраєра на платформі Bluesky про долю нової гри Avalanche Studios і проєкту Кодзіми Фото: Bluesky

Однак, якщо поглянути на наявну інформацію, хоча в заяві Avalanche не йдеться про припинення роботи над проєктом, усе вказує на те, що це неминуче. З огляду на те, що після анонсу і трейлера не було показано майже нічого, а розробка раптово виявилася замороженою, Contraband, схоже, стала останньою жертвою скорочень Microsoft.

У ці темні часи для студій, що перебувають під крилом гіганта, залишається хоча б один проблиск надії: Шрайер згадав, що секретний проєкт від Хідео Кодзіми OD поки ще живий. Поки гравці чекають ясності про долю проекту, очевидно, що лінійка Xbox зазнає серйозної перебудови, і не всі ігри її переживуть, дотягнувши до релізу.

