Гряде щось велике: Bethesda дражнить фанатів Starfield "вражаючими анонсами"

Bethesda нарешті перервала мовчання з приводу Starfield — до певної міри. На Steam непомітно з'явився новий бета-патч, що містить поліпшення стабільності, виправлення збоїв і деякі поліпшення меню Creations. Проте, в описі патча промайнула надія на щось більше.

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Студія натякнула, що "захопливі події" вже на підході, а детальніша інформація з'явиться найближчими місяцями, повідомляє GamesRadar+. Спекуляції фанатів уже обертаються швидше, ніж гравітаційний двигун, адже Тодд Говард раніше натякнув на велике доповнення для гри, яке, імовірно, заплановано на цей рік.

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Чутки також припускають, що це розширення може стати довгоочікуваним дебютом разом зі Starfield на PS5. Це може пояснити, чому Bethesda пропустила Xbox Games Showcase — якщо готується велике мультиплатформенне оголошення, то Gamescom наступного місяця має набагато зручніший вигляд для всіх залучених сторін.

Тим часом розчарування гравців уже мало не досягає критичної точки. Без нових трейлерів, свіжих оновлень і навіть дати виходу Starfield фанати починають втрачати інтерес. Моддери — життєва сила RPG Bethesda, вже поглядають на інші проєкти, що загрожує серйозним падінням тривалості життя гри в перспективі.

І поки новоспечений ремастер Oblivion усе ще перебуває в центрі уваги, науково-фантастична епопея Bethesda ризикує стати вчорашньою новиною, якщо найближчим часом не станеться щось сенсаційне, що не дасть їй згаснути назовсім.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про холодний прийом Assassin's Creed Shadows японськими гравцями. Сертифікаційна комісія країни зобов'язала Ubisoft внести зміни в гру і присвоїла грі високий віковий рейтинг.