Грядет что-то крупное: Bethesda дразнит фанатов Starfield "впечатляющими анонсами"
Bethesda наконец-то прервала молчание по поводу Starfield — в некотором роде. На Steam незаметно появился новый бета-патч, содержащий улучшения стабильности, исправления сбоев и некоторые улучшения меню Creations. Тем не менее, в описании патча промелькнула надежда на что-то большее.
Студия намекнула, что «захватывающие события» уже на подходе, а более подробная информация появится в ближайшие месяцы, сообщает GamesRadar+. Спекуляции фанатов уже вращаются быстрее, чем гравитационный двигатель. ведь Тодд Ховард ранее намекнул на крупное дополнение для игры, которое, предположительно, запланировано на этот год.Важно
Слухи также предполагают, что это расширение может стать долгожданным дебютом вместе со Starfield на PS5. Это может объяснить, почему Bethesda пропустила Xbox Games Showcase — если готовится крупное мультиплатформенное объявление, то Gamescom в следующем месяце выглядит куда более удобным для всех вовлеченных сторон.
Тем временем разочарование игроков уже чуть ли не достигает критической точки. Без новых трейлеров, свежих обновлений и даже даты выхода Starfield фанаты начинают терять интерес. Моддеры — жизненная сила RPG Bethesda, уже поглядывают на другие проекты, что чревато серьезным падением продолжительности жизни игры в перспективе.
И пока новоиспеченный ремастер Oblivion все еще находится в центре внимания, научно-фантастическая эпопея Bethesda рискует стать вчерашней новостью, если в ближайшее время не произойдет что-то сенсационное, что не даст ей угаснуть насовсем.
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