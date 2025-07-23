Грядет что-то крупное: Bethesda дразнит фанатов Starfield "впечатляющими анонсами"

Bethesda наконец-то прервала молчание по поводу Starfield — в некотором роде. На Steam незаметно появился новый бета-патч, содержащий улучшения стабильности, исправления сбоев и некоторые улучшения меню Creations. Тем не менее, в описании патча промелькнула надежда на что-то большее.

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Студия намекнула, что «захватывающие события» уже на подходе, а более подробная информация появится в ближайшие месяцы, сообщает GamesRadar+. Спекуляции фанатов уже вращаются быстрее, чем гравитационный двигатель. ведь Тодд Ховард ранее намекнул на крупное дополнение для игры, которое, предположительно, запланировано на этот год.

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Слухи также предполагают, что это расширение может стать долгожданным дебютом вместе со Starfield на PS5. Это может объяснить, почему Bethesda пропустила Xbox Games Showcase — если готовится крупное мультиплатформенное объявление, то Gamescom в следующем месяце выглядит куда более удобным для всех вовлеченных сторон.

Тем временем разочарование игроков уже чуть ли не достигает критической точки. Без новых трейлеров, свежих обновлений и даже даты выхода Starfield фанаты начинают терять интерес. Моддеры — жизненная сила RPG Bethesda, уже поглядывают на другие проекты, что чревато серьезным падением продолжительности жизни игры в перспективе.

И пока новоиспеченный ремастер Oblivion все еще находится в центре внимания, научно-фантастическая эпопея Bethesda рискует стать вчерашней новостью, если в ближайшее время не произойдет что-то сенсационное, что не даст ей угаснуть насовсем.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

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