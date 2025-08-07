Microsoft отменила Contraband: игру от авторов Just Cause про ограбления и контрабанду

Contraband, кооперативная игра о грабежах от Avalanche Studios попала под сокращение игрового отдела Microsoft и была отменена. В последние недели компанию охватила волна увольнений, в результате чего были закрыты целые студии, а проекты оказались в подвешенном состоянии.

Related video

После анонса игра внезапно перестала появляться в новостях и разработчики хранили молчание о ходе ее разработки и происходящем за кулисами. Поклонники надеялись, что игра каким-то образом пережила внутреннюю реструктуризацию, однако, как сообщает журналист Джейсон Шрайер, самые плохие новости подтвердились и ей не удалось избежать процессов, происходящих в Microsoft.

Важно

Грядет что-то крупное: Bethesda дразнит фанатов Starfield "впечатляющими анонсами"

Оптимизм игроков пошатнулся после того, как Шрайер сообщил, что Contraband была отменена. Эта новость последовала за тревожным знаком: трейлер анонса игры таинственным образом исчез из сети. Хотя Microsoft еще не подтвердила отмену официально, Avalanche Studios выпустила краткое сообщение, в котором говорится, что производство игры "приостановлено" на время "оценки ее будущего". Не совсем обнадеживающие слова для проекта, который уже несколько лет находится в подвешенном состоянии, однако пользователи готовы хвататься за любую надежду на то, что они увидят релиз игры.

Пост Джейсона Шрайера на платформе Bluesky о судьбе новой игры Avalanche Studios и проекта Кодзимы Фото: Bluesky

Однако, если взглянуть на имеющуюся информацию, хотя в заявлении Avalanche не говорится о прекращении работы над проектом, все указывает на то, что это неизбежно. Учитывая, что после анонса и трейлера не было показано почти ничего, а разработка внезапно оказалась заморожена, Contraband, похоже, стала последней жертвой сокращений Microsoft.

В эти темные времена для студий, находящихся под крылом гиганта, остается хотя бы один проблеск надежды: Шрайер упомянул, что секретный проект от Хидео Кодзимы OD пока еще жив. Пока игроки ждут ясности о судьбе проекта, очевидно, что линейка Xbox претерпевает серьезную перестройку, и не все игры ее переживут, дотянув до релиза.

Ранее Фокус писал о том, что успех Grand Theft Auto VI может зависеть не от сюжета и перестрелок. Что в первую очередь ждут игроки от новой части легендарной франшизы.

Также Фокус писал о том, что создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре. По его сообщениям можно понять, что масштаб игры увеличится в разы.