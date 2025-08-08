Doom Eternal отримав моди, а The Dark Ages — новий режим: що показали на QuakeCon 2025

Doom Eternal, і Doom: The Dark Ages, що вийшов цього року, отримають нові функції, покликані дати гравцям доступ до модінгу та різноманітність у їхній кривавій війні проти демонів. QuakeCon 2025 приніс цілу порцію оновлень для шанувальників саги Id Software про боротьбу з демонами.

Для Doom Eternal довгоочікуваний доступ до інструментарію для створення модів нарешті вийшов із бета-версії. Для Doom: The Dark Ages це новий режим гри і набір удосконалень бойової системи. Як повідомляє GameSpot, довгоочікувана офіційна підтримка модифікацій для Doom Eternal тепер доступна для всіх власників Steam. Інші платформи для ПК з'являться найближчими тижнями.

Оновлення Doom Eternal переробляє головне меню, додаючи опцію "почати гру з модифікаціями", а також новий ігровий інтерфейс для перегляду, завантаження та впорядкування контенту. За даними Id, уже доступно понад 700 модів, що охоплюють усе від візуальних налаштувань до повного перероблення ігрового процесу.

Анонс розробниками з Id Software нових оновлень для Doom Eternal і нещодавньої The Dark Ages

Тим часом, Doom: The Dark Ages отримала свій власний кривавий подарунок: Ripatorium. Цей арена-режим із хвилями дає змогу гравцям налаштовувати випробування на свій смак — регулювати типи ворогів, кількість хвиль, музику та багато іншого. Завершення арен Ripatorium також відкриває новий скін Doom Slayer, що дає гравцям привід повертатися для чергового раунду.

Крім нового режиму, кампанія The Dark Ages отримає низку доопрацювань. Було покращено швидкість зміни зброї, доопрацьовано механіку блокування, а гравці тепер можуть налаштовувати ефект уповільненого руху під час ближнього бою і парирування. Також було скориговано баланс зброї, темп бойової музики і послідовність сцен з драконами і мехами Атлана, що згладило ритм гри, не погіршивши її динаміку.

Це не перше велике доопрацювання для The Dark Ages. Нещодавній патч ускладнив рівень складності "Кошмар" і додав трасування шляху для візуального поліпшення гри. Огляди хвалять новий напрямок гри і ретельно налаштований бій, навіть якщо деякі великомасштабні сцени здаються трохи слабкими.

