Doom Eternal получил моды, а The Dark Ages — новый режим: что показали на QuakeCon 2025

Doom Eternal, и вышедший в этом году Doom: The Dark Ages получат новые функции, призванные дать игрокам доступ к модингу и разнообразие в их кровавой войне против демонов. QuakeCon 2025 принес целую порцию обновлений для поклонников саги Id Software о борьбе с демонами.

Для Doom Eternal долгожданный доступ к инструментарию для создания модов наконец вышел из бета-версии. Для Doom: The Dark Ages это новый режим игры и набор усовершенствований боевой системы. Как сообщает GameSpot, долгожданная официальная поддержка модификаций для Doom Eternal теперь доступна для всех владельцев Steam. Другие платформы для ПК последуют в ближайшие недели.

Важно

Обновление Doom Eternal перерабатывает главное меню, добавляя опцию "начать игру с модификациями", а также новый игровой интерфейс для просмотра, загрузки и упорядочивания контента. По данным Id, уже доступно более 700 модов, охватывающих все от визуальных настроек до полной переработки игрового процесса.

Анонс разработчиками из Id Software новых обновлений для Doom Eternal и недавней The Dark Ages

Между тем, Doom: The Dark Ages получила свой собственный кровавый подарок: Ripatorium. Этот арена-режим с волнами позволяет игрокам настраивать испытания по своему вкусу — регулировать типы врагов, количество волн, музыку и многое другое. Завершение арен Ripatorium также открывает новый скин Doom Slayer, дающий игрокам повод возвращаться для очередного раунда.

Помимо нового режима, кампания The Dark Ages получит ряд доработок. Была улучшена скорость смены оружия, доработана механика блокирования, а игроки теперь могут настраивать эффект замедленного движения при ближнем бою и парировании. Также были скорректированы баланс оружия, темп боевой музыки и последовательность сцен с драконами и мехами Атлана, что сгладило ритм игры, не ухудшив ее динамику.

Это не первая крупная доработка для The Dark Ages. Недавний патч усложнил уровень сложности "Кошмар" и добавил трассировку пути для визуального улучшения игры. Обзоры хвалят новое направление игры и тщательно настроенный бой, даже если некоторые крупномасштабные сцены кажутся немного слабыми.

