Silent Hill f кардинально сменит геймплей: что стоит за решением разработчиков

Silent Hill f стремится проложить новый, более агрессивный путь сквозь классический хоррор серии. Пока фанаты гадают, как новая игра впишется в франшизу, продюсер Мотои Окамото и режиссер Эл Янг дают понять одно — она не впишется и будет чем-то новым.

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Разработчики отчетливо дали понять, что это не ремейк и не переработка Silent Hill 2. Silent Hill f — это новая история, которая опирается на японские корни и не боится усилить экшен, особенно для более молодого поколения игроков, более привыкших к такому геймплею, сообщает IGN.

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Громкая утечка из Тихого Холма: в сеть опубликовали вступительный ролик Silent Hill f

Окамото объяснил в недавнем интервью, что решение усилить экшен не было спонтанным — оно было частью плана с самого начала. Партнерство с NeoBards, известными своими динамичными экшен-играми, было сознательным шагом, чтобы придать энергию и напряжение игровому процессу. В то время как Silent Hill всегда был больше о страхе и жуткой атмосфере, чем о рефлексах и сражении противников, студия стоящая за Silent Hill f хочет посмотреть, что произойдет, когда тщательно настроенный боевой процесс встретится с культовым психологическим хоррором.

Но экшен не заменит атмосферу. По словам Окамото, игра по-прежнему основана на психологических мучениях — только теперь она подкреплена интенсивными столкновениями, тревожными головоломками и дизайном монстров, которые должны быть одновременно ужасающими и зловеще красивыми. Команда смешивает контрасты: ужас и элегантность, боль и поэзию. Даже музыка новой части призвана подыграть этой двойственности, где красота служит ловушкой, скрывающей ужас под своей поверхностью. Некоторые саундтреки данной серии стали действительно культовыми, перекочевав из игры в фильмы, откуда они обрели массовую популярность.

Главная тема всех частей в свое время надолго запомнилась фанатам, соединив в себе тоску, животный ужас и странное чувство комфорта

С точки зрения повествования, Silent Hill f отходит от привычной играм франшизы территории, в самом буквальном смысле. Действие происходит не на затуманенных улицах Силент Хилла, США, а в Японии 1960-х годов. История следует за Хинако Симизу, подростком, задыхающимся под тяжестью социального давления. Писатель Ryukishi07 (известный по визуальной новелле Higurashi) сравнил взаимодействие между сверхъестественным и психологическим ужасом с ни чем иным, как с заправкой для салата. В своем необычном стиле, он нарек экшн и хоррор игры двумя ингредиентами, которые кажутся неразделимыми, пока история постепенно не рассортирует их в сознании игрока.

Для тех, кто не знаком с франшизой, эта часть станет самым самостоятельным титулом. Это своеобразная попытка Konami снизить барьер для входа в игру и одновременно переосмыслить то, чем может быть серия. Это также первая игра во вселенной, получившая рейтинг 18+ в Японии. Silent Hill f, релиз которой запланирован на 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series — это радикальное переосмысление всего мира франшизы. До этого момента игры серии удосуживались лишь скромным рейтингом в районе 15-17 лет, однако, похоже, что новая игра Konami смогла возвести элементы психологического ужаса и боди-хоррора в настоящий абсолют.

Ранее Фокус писал о том, что наследие Silent Hill живет и ее авторы начали работу над новым жутким проектом. Кейитиро Тояма, стоящий за Silent Hill и Siren, только что выпустил странную смесь хоррора и экшена Slitterhead, но уже приступил к работе над новым проектом в Bokeh Game Studio.

Также Фокус писал о холодном приеме Assassin's Creed Shadows японскими игроками. Сертификационная комиссия страны обязала Ubisoft внести изменения в игру и присвоила игре высокий возрастной рейтинг.