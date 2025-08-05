Silent Hill f кардинально змінить геймплей: що стоїть за рішенням розробників

Silent Hill f прагне прокласти новий, більш агресивний шлях крізь класичний хоррор серії. Поки фанати гадають, як нова гра впишеться у франшизу, продюсер Мотої Окамото і режисер Ел Янг дають зрозуміти одне — вона не впишеться і буде чимось новим.

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Розробники чітко дали зрозуміти, що це не ремейк і не переробка Silent Hill 2. Silent Hill f — це нова історія, яка спирається на японське коріння і не боїться посилити екшен, особливо для більш молодого покоління гравців, більш звиклих до такого геймплею, повідомляє IGN.

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Гучний витік із Тихого Пагорба: у мережу опублікували вступний ролик Silent Hill f

Окамото пояснив у недавньому інтерв'ю, що рішення посилити екшен не було спонтанним — воно було частиною плану від самого початку. Партнерство з NeoBards, відомими своїми динамічними екшен-іграми, було свідомим кроком, щоб додати енергії та напруги ігровому процесу. У той час як Silent Hill завжди був більше про страх і моторошну атмосферу, ніж про рефлекси та битву супротивників, студія, що стоїть за Silent Hill f, хоче подивитися, що станеться, коли ретельно налаштований бойовий процес зустрінеться з культовим психологічним хоррором.

Але екшен не замінить атмосферу. За словами Окамото, гра, як і раніше, ґрунтується на психологічних муках — тільки тепер вона підкріплена інтенсивними сутичками, тривожними головоломками і дизайном монстрів, які мають бути одночасно жахливими і зловісно красивими. Команда змішує контрасти: жах і елегантність, біль і поезію. Навіть музика нової частини покликана підіграти цій подвійності, де краса слугує пасткою, що приховує жах під своєю поверхнею. Деякі саундтреки цієї серії стали справді культовими, перекочувавши з гри в фільми, звідки вони здобули масову популярність.

Головна тема всіх частин свого часу надовго запам'яталася фанатам, поєднавши в собі тугу, тваринний жах і дивне відчуття комфорту

З погляду оповідання, Silent Hill f відходить від звичної іграм франшизи території, в самому буквальному сенсі. Дія відбувається не на затуманених вулицях Сілент Хілла, США, а в Японії 1960-х років. Історія слідує за Хінако Сімізу, підлітком, що задихається під вагою соціального тиску. Письменник Ryukishi07 (відомий за візуальною новелою Higurashi) порівняв взаємодію між надприродним і психологічним жахом з ні чим іншим, як із заправкою для салату. У своєму незвичайному стилі, він назвав екшн і хоррор гри двома інгредієнтами, які здаються нероздільними, поки історія поступово не розсортує їх у свідомості гравця.

Для тих, хто не знайомий із франшизою, ця частина стане найбільш самостійним титулом. Це своєрідна спроба Konami знизити бар'єр для входу в гру і водночас переосмислити те, чим може бути серія. Це також перша гра у всесвіті, що отримала рейтинг 18+ в Японії. Silent Hill f, реліз якої заплановано на 25 вересня на PC, PS5 і Xbox Series — це радикальне переосмислення всього світу франшизи. До цього моменту ігри серії спромоглися лише на скромний рейтинг у районі 15-17 років, однак, схоже, що нова гра Konami змогла звести елементи психологічного жаху і боді-хоррора в справжній абсолют.

Раніше Фокус писав про те, що спадщина Silent Hill живе і її автори почали роботу над новим моторошним проектом. Кейітіро Тояма, що стоїть за Silent Hill і Siren, щойно випустив дивну суміш горору та екшену Slitterhead, але вже розпочав роботу над новим проєктом у Bokeh Game Studio.

Також Фокус писав про холодний прийом Assassin's Creed Shadows японськими гравцями. Сертифікаційна комісія країни зобов'язала Ubisoft внести зміни в гру і присвоїла грі високий віковий рейтинг.