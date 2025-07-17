Спадщина Silent Hill живе: її автори розпочали роботу над новим моторошним проєктом

Кейітіро Тояма, який стоїть за Silent Hill і Siren, щойно випустив дивну суміш горору та екшену Slitterhead, але вже розпочав роботу над новим проєктом у Bokeh Game Studio. Хоча подробиці поки тримають у таємниці, Тояма підтвердив у недавньому інтерв'ю Famitsu, що розробка йде повним ходом і це буде щось абсолютно нове.

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Тояма заснував Bokeh з метою вирватися з жанрових обмежень і дати можливість проявити себе молодим талантам, повторивши шлях, яким пішов його колега, автор хоррорів Шінджі Мікамі з Tango Gameworks. Як повідомляє GamesRadar+, студія замислювалася як творчий майданчик, де навіть легковажні ідеї могли б процвітати поряд із гротескними.

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За словами Тоями, наступна гра має втілити цей дух подібних зухвалих експериментів під його крилом. Незважаючи на амбіції, що стояли за Slitterhead, її комерційний успіх виявився нижчим за очікуваний. Однак Тояма не здається розчарованим. Він вважає, що команда повинна знову дати наступній грі все, на що здатна, щоб довести свою творчу силу. Новий проєкт ще перебуває на ранній стадії розробки, але в Bokeh панує атмосфера впевненості, навіть якщо його остаточний вигляд поки що залишається загадкою.

У свої 55 років Тояма все більше замислюється про час. Він висловив невпевненість у тому, скільки ще проєктів він очолить особисто, наголосивши на важливості наставництва і спадщини. На його думку, майбутнє хорору, і Bokeh, може опинитися в руках наступного покоління, яке він уже зараз допомагає формувати.

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