Наследие Silent Hill живет: ее авторы начали работу над новым жутким проектом

Кейитиро Тояма, стоящий за Silent Hill и Siren, только что выпустил странную смесь хоррора и экшена Slitterhead, но уже приступил к работе над новым проектом в Bokeh Game Studio. Хотя подробности пока держатся в секрете, Тояма подтвердил в недавнем интервью Famitsu, что разработка идет полным ходом и это будет нечто совершенно новое.

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Тояма основал Bokeh с целью вырваться из жанровых ограничений и дать возможность проявить себя молодым талантам, повторив путь, по которому пошел его коллега, автор хорроров Синдзи Миками из Tango Gameworks. Как сообщает GamesRadar+, студия задумывалась как творческая площадка, где даже легкомысленные идеи могли бы процветать наряду с гротескными.

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По словам Тоямы, следующая игра должна воплотить этот дух подобных дерзких экспериментов под его крылом. Несмотря на амбиции, стоявшие за Slitterhead, ее коммерческий успех оказался ниже ожидаемого. Однако Тояма не кажется разочарованным. Он считает, что команда должна снова дать следующей игре все, на что способна, чтобы доказать свою творческую силу. Новый проект еще находится на ранней стадии разработки, но в Bokeh царит атмосфера уверенности, даже если его окончательный вид пока остается загадкой.

В свои 55 лет Тояма все больше задумывается о времени. Он выразил неуверенность в том, сколько еще проектов он возглавит лично, подчеркнув важность наставничества и наследия. По его мнению будущее хоррора, и Bokeh, может оказаться в руках следующего поколения, которое он уже сейчас помогает формировать.

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