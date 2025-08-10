Microsoft висловилася про долю Forza Motorsport і Forza Horizon: чи вийдуть нові частини

Microsoft зробила кроки, щоб заспокоїти побоювання фанатів з приводу майбутнього своєї флагманської серії гоночних ігор, запевнивши їх, що Forza Motorsport і Forza Horizon 5 будуть і надалі отримувати підтримку. Це повідомлення послідувало за бурхливим місяцем для компанії, яка звільнила понад 9000 співробітників у різних підрозділах, включно з ігровим.

Скорочення сильно вдарили по гучних проєктах — Everwild від Rare, перезапуск Perfect Dark від The Initiative і неанонсована MMORPG від ZeniMax були скасовані, повідомляє Eurogamer. Навіть King, студія, що стоїть за Candy Crush, втратила близько 200 співробітників, яких, за повідомленнями, замінили ті ж інструменти штучного інтелекту, які вони допомагали розробляти.

Спекуляції про долю Forza Motorsport посилилися, коли колишній співробітник Turn 10 Studios заявив, що серію фактично "завершено", підтвердивши при цьому, що Horizon буде продовжено. Остання заява Microsoft, опублікована в соціальних мережах, спростувала ці чутки. "Ми хочемо запевнити гравців, що Turn 10 і Playground Games продовжуватимуть підтримувати Forza Motorsport і Forza Horizon 5", — написала компанія, навівши посилання на свіжі подробиці про майбутні оновлення Motorsport. Примітно, що не було жодних згадок про те, що чекає на бренд Horizon загалом, крім його поточної версії.

Пост Microsoft із запевненнями продовження підтримки гоночних серій, опублікований на платформі Х (колишній Twitter)

Відсутність ясності щодо майбутнього не залишилася непоміченою. Гонщик і професійний водій Стів Альварес Браун, більш відомий як SuperGT, зазначив, що заява Microsoft "не дає ніякої ясності щодо того, чи буде Forza Motorsport продовжена після виходу поточної гри". Наразі обіцянка, схоже, обмежується підтримкою і оновленням вже випущених ігор, залишаючи під питанням довгострокові плани для обох серій.

Forza Horizon 5, однак, залишається комерційно успішним лідером. З моменту запуску 2021 року вона залучила понад 45,5 мільйонів гравців на консолях Xbox, здебільшого через Game Pass, і продала ще 6,5 мільйонів копій на Steam. Її квітневий дебют на PlayStation 5 став ще однією важливою подією: за кілька місяців на системі Sony продали понад 3 мільйони копій, що зробило її найбільш продаваною грою року на цій платформі. Динаміка розвитку франшизи наочно демонструє зростання, але її остаточний напрямок залишається в руках Microsoft.

