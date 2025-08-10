Microsoft высказалась о судьбе Forza Motorsport и Forza Horizon: выйдут ли новые части

Microsoft предприняла шаги, чтобы успокоить опасения фанатов по поводу будущего своей флагманской серии гоночных игр, заверив их, что Forza Motorsport и Forza Horizon 5 будут и впредь получать поддержку. Это сообщение последовало за бурным месяцем для компании, которая уволила более 9000 сотрудников в различных подразделениях, включая игровое.

Related video

Сокращения сильно ударили по громким проектам — Everwild от Rare, перезапуск Perfect Dark от The Initiative и неанонсированная MMORPG от ZeniMax были отменены, сообщает Eurogamer. Даже King, студия, стоящая за Candy Crush, потеряла около 200 сотрудников, которых, по сообщениям, заменили те же инструменты искусственного интеллекта, которые они помогали разрабатывать.

Важно

Sega выпустили нового Соника на платформе Roblox: игроки не в восторге от такого анонса

Спекуляции о судьбе Forza Motorsport усилились, когда бывший сотрудник Turn 10 Studios заявил, что серия фактически "завершена", подтвердив при этом, что Horizon будет продолжена. Последнее заявление Microsoft, опубликованное в социальных сетях, опровергло эти слухи. "Мы хотим заверить игроков, что Turn 10 и Playground Games будут продолжать поддерживать Forza Motorsport и Forza Horizon 5", — написала компания, приведя ссылку на свежие подробности о предстоящих обновлениях Motorsport. Примечательно, что не было никаких упоминаний о том, что ждет бренд Horizon в целом, помимо его текущей версии.

Пост Microsoft с заверениями продолжения поддержки гоночных серий, опубликованный на платформе Х (бывший Twitter)

Отсутствие ясности в отношении будущего не осталось незамеченным. Гонщик и профессиональный водитель Стив Альварес Браун, более известный как SuperGT, отметил, что заявление Microsoft "не дает никакой ясности относительно того, будет ли Forza Motorsport продолжена после выхода текущей игры". На данный момент обещание, похоже, ограничивается поддержкой и обновлением уже выпущенных игр, оставляя под вопросом долгосрочные планы для обеих серий.

Forza Horizon 5, однако, остается коммерчески успешным лидером. С момента запуска в 2021 году она привлекла более 45,5 миллионов игроков на консолях Xbox, в основном через Game Pass, и продала еще 6,5 миллионов копий на Steam. Ее апрельский дебют на PlayStation 5 стал еще одним важным событием: за несколько месяцев на системе Sony было продано более 3 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой года на этой платформе. Динамика развития франшизы наглядно демонстрирует рост, но ее окончательное направление остается в руках Microsoft.

Ранее Фокус писал о том, что успех Grand Theft Auto VI может зависеть не от сюжета и перестрелок. Что в первую очередь ждут игроки от новой части легендарной франшизы.

Также Фокус писал о том, что создатель Stardew Valley поделился подробностями о своей новой игре. По его сообщениям можно понять, что масштаб игры увеличится в разы.