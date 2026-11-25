У мережі з'явились відео від гравців GTA VI, які скаржаться на раптове відключення PlayStation під час довільних дій персонажів. У одного юнака сталась пожежа, коли він залишив консоль на кілька хвилин та вийшов з кімнати.

Після релізу відеогри Grand Theft Auto VI низка користувачів помітили проблеми з консоллю, розповіли на порталі Notebookcheck. Гравці повідомляли про помилку CE-108255-1, коли гра зависала під час запуску, завантаження першого екрану чи на початку певних сюжетних ліній. Також були випадки, коли консоль ламалась під час прямих трансляцій. Деякі користувачі показували, як консоль припиняла роботу під час звичайної мандрівки штатом Леоніда, а інші показали задимлення та пожежу під час паузи в грі.

Відеогра GTA VI - інциденти з ввдключеннями консолі

На порталі перелічили кілька неприємних інцидентів з гравцями GTA VI. Люди говорили про перегрів, графічні збої та збої консолі. У одного з гравців задимілась консоль, коли він вийшов з кімнати та не вимкнув PlayStation. Інші показували, як відбувається звичайний ігровий процес, і раптом на екрані з'являється надпис Controller disconnected. Наприклад, стрімерка Twitch Шівджам намагалась покататись на квадроциклі у всесвіті відеогри, коли раптом "сталась катастрофа" — на екрані з'явились артефакти, а консоль відмовилась працювати.

Відео дня

Відеогра GTA VI — інциденти з консоллю PlayStation, яка задимілась

У матеріалі пояснюється, що гравцям, які скаржились на проблеми з GTA VI, радили почистити вентилятори та вентиляційні отвори. Після перевірки обладнання з'ясовували, що пилу не було і що консоль перебувала у добре провітрюваному приміщенні й не мала б перегріватись.

Тим часом технік з ремонту консолей та контролерів з 20-річним стажем Modyfikatorcasper написав в X про можливу причину проблем з консолями під час гри GTA VI. Технік дослідив енергоспоживання під час гри, коли персонаж нічого не робив та виконував якісь дії. У першому випадку споживалась потужність 220 Вт, у другому — 274 Вт. При цьому устаткування Sony, на якому грають користувачі, розраховане на потужність до 340-350 Вт. За оцінкою техніка, проблеми пов'язані з підвищеним споживання електроенергії, адже гра досить складна — з відкритим світом та великою кількістю неігрових персонажів, якими керує програма. Через це критично важлива робота системи охолодження, а з цим може бути не все гаразд у старих консолей.

"Modyfikatorcasper вважає, що вимоги до продуктивності виявляють несправну систему охолодження. Особливо може плавитись рідкий метал [а не термопаста] на старіших консолях PS5 між центральним процесором та радіатором", — розповіли на профільному порталі.

Відеогра GTA VI — деталі

Grand Theft Auto VI — відеогра студії Rockstar Games, на вихід якої чекали 13 років. 19 листопада відбувся реліз і гравці з усього світу повернулись у світ вигаданого міста Вайс-Сіті (Vice City) у вигаданому штаті Леоніда. Головні персонажі відеогри GTA VI — Люсія Камінос (Lucia Caminos) та Джейсон Дюваль (Jason Duval), які тікають від поліції, чинячи різні злочини та розв'язують інші проблеми. Після виходу GTA VI зменшились заворушення у Німеччині, і глава МЗС навіть жартома подякував розробникам: частина молодих протестувальників повернулись додому.

Зазначимо, хакер Cyberleek злив у мережу файл Xbox-версії GTA VI. Cyberleek заявив, що його дії спрямовані на "боротьбу зі споживацтвом в ігровій індустрії".

Нагадуємо, 23 листопада з'явилась реакція гравців GTA VI на спроби Джей Ді Венса та Дональда Трампа "примазатись" до популярної відеогри.