В сети появились видео от игроков GTA VI, которые жалуются на внезапное отключение PlayStation во время произвольных действий персонажей. У одного юноши случился пожар, когда он оставил консоль на несколько минут и вышел из комнаты.

После выхода видеоигры Grand Theft Auto VI ряд пользователей заметили проблемы с консолью, сообщили на портале Notebookcheck. Игроки сообщали об ошибке CE-108255-1, когда игра зависала во время запуска, загрузки первого экрана или в начале определенных сюжетных линий. Также были случаи, когда консоль выходила из строя во время прямых трансляций. Некоторые пользователи показывали, как консоль переставала работать во время обычного путешествия по штату Леонида, а другие зафиксировали задымление и возгорание во время паузы в игре.

Видеоигра GTA VI — проблемы с включением консоли

На портале перечислили несколько неприятных инцидентов с игроками в GTA VI. Люди говорили о перегреве, графических сбоях и сбоях в работе консоли. У одного из игроков консоль задымилась, когда он вышел из комнаты и не выключил PlayStation. Другие показывали, как происходит обычный игровой процесс, и вдруг на экране появляется надпись "Controller disconnected". Например, стримерша Twitch Шивджам пыталась покататься на квадроцикле во вселенной видеоигры, когда вдруг "произошла катастрофа" — на экране появились артефакты, а консоль перестала работать.

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Видеоигра GTA VI — инциденты с консолью PlayStation, из которой пошел дым

В материале поясняется, что игрокам, жаловавшимся на проблемы с GTA VI, советовали очистить вентиляторы и вентиляционные отверстия. После проверки оборудования выяснялось, что пыли не было и что консоль находилась в хорошо проветриваемом помещении и не должна была перегреваться.

Между тем техник по ремонту консолей и контроллеров с 20-летним стажем Modyfikatorcasper написал в X о возможной причине проблем с консолями во время игры в GTA VI. Техник исследовал энергопотребление во время игры, когда персонаж ничего не делал и выполнял какие-то действия. В первом случае потреблялась мощность 220 Вт, во втором — 274 Вт. При этом оборудование Sony, на котором играют пользователи, рассчитано на мощность до 340–350 Вт. По оценке техника, проблемы связаны с повышенным потреблением электроэнергии, ведь игра достаточно сложная — с открытым миром и большим количеством неигровых персонажей, которыми управляет программа. Из-за этого критически важна работа системы охлаждения, а с этим у старых консолей могут быть проблемы.

"Modyfikatorcasper считает, что требования к производительности указывают на неисправность системы охлаждения. В частности, на старых консолях PS5 между центральным процессором и радиатором может плавиться жидкий металл [а не термопаста]", — сообщили на профильном портале.

Видеоигра GTA VI — подробности

Grand Theft Auto VI — видеоигра студии Rockstar Games, выхода которой ждали 13 лет. 19 ноября состоялся релиз, и игроки со всего мира вернулись в мир вымышленного города Вайс-Сити (Vice City) в вымышленном штате Леонида. Главные герои видеоигры GTA VI — Люсия Каминос (Lucia Caminos) и Джейсон Дюваль (Jason Duval), которые скрываются от полиции, совершая различные преступления и решая другие проблемы. После выхода GTA VI беспорядки в Германии пошли на убыль, и глава МИД даже в шутку поблагодарил разработчиков: часть молодых протестующих вернулась домой.

Отметим, что хакер Cyberleek выложил в сеть файл Xbox-версии GTA VI. Cyberleek заявил, что его действия направлены на "борьбу с потребительством в игровой индустрии".

Напоминаем, что 23 ноября появилась реакция игроков GTA VI на попытки Джей Ди Венса и Дональда Трампа "привязаться" к популярной видеоигре.