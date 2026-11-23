Новая часть GTA быстро стала самой успешной игрой последних лет, чем попытались воспользоваться чиновники администрации президента США. Они начали создавать ИИ-коллажи в стиле новой части, но это сильно возмутило пользователей сети, геймеров, блогеров и фанатов игры.

Пользователи откровенно называли различные министерства и политиков администрации Трампа "жалкими", "клоунами", "неграмотными идиотами". Об этом пишет издание Euronews.

На фоне оглушительного успеха игры, которая за последние выходные разошлась тиражом не менее 32 млн экземпляров и принесла компании Rockstar более $3,5 млрд по предварительным оценкам, в администрации действующего президента США захотели, как говорят геймеры, "примазаться" к популярной франшизе.

Первым стал действующий вице-президент США Джей Ди Венс, который опубликовал сгенерированное ИИ фото с основными приоритетами нынешней администрации Белого дома. В подписи к посту в X он отметил, что "наступила золотая эра".

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Джей Ди Венс "прицепился" к GTA 6, считают фанаты, которые в комментариях гневно раскритиковали вице-президента США Фото: скриншот

Далее министерство образования при Трампе опубликовало скриншот, на котором в поисковике Google был введён запрос: "Могут ли мальчики заниматься женскими видами спорта в GTA 6?". В качестве ответа чиновники разместили следующее фото:

Министерство образования США опубликовало скандальный пост о GTA 6 и гендерных вопросах Фото: Скриншот

"Если это запрещено в GTA, то это не должно быть нигде", — так подписали фото в посте Министерства образования США.

Ярость и возмущение: реакция геймеров и пользователей на посты администрации Трампа

В ответ на посты чиновников в комментариях к официальным аккаунтам появились пользователи сети. Среди них есть известные блогеры и инфлюенсеры, такие как Адам Мокер (2,2 млн подписчиков), Алекс Коул (почти 400 тыс.), Сара Лонгвелл (177 тыс.) и другие.

Особое внимание следует уделить геймерам и фанатам игры, которые использовали ненормативную лексику и отправляли действующую администрацию Трампа "на три буквы" и "по известному адресу". Наибольшее количество отзывов и лайков получили следующие рубрики:

"Эти чиновники Трампа настолько тупы, что не понимают — GTA и есть пародия на жизнь в США. Но они просто невообразимо тупы";

"Жалкие, просто жалкие клоуны. Неудивительно, что они с треском проиграли на выборах";

"Если Минобразования такое публикует, то там кризис грамотности";

"NUTS!" [сленговое выражение в США, которое примерно означает "пошли на…!" — ред.];

"Республиканцы провалились на выборах с громким разгромом. А теперь снова лезут в нижнее… Боже, какие придурки!";

"Для идиотов в Минобразования: в GTA нет гендерно-сегрегированных видов спорта. Это значит, что там могут играть и парни, и девушки";

"Эй, Минобразования! Вайс-Сити не существует…!";

"Джей Ди Венс даже не понял, что этим постом разоблачил всю администрацию, которая является пародией на здравый смысл".

Ранее Фокус сообщал о том, как геймеры в GTA VI жалуются на сеть, баги и завышенные оценки в СМИ. Те, кто успел поиграть, очень недовольны и призывают других подать заявку на возврат средств за игру.

Впоследствии стало известно, что геймеров предупредили о мошенничестве, связанном с GTA 6. Киберпреступники используют ажиотаж вокруг новой игры, чтобы выманивать деньги и личные данные пользователей.