Нова частина GTA швидко стала найуспішнішою грою останніх років, чим намагалися скористалися чиновники адміністрації президента США. Вони почали робити ШІ-колажі в стилістиці нової частини, але це сильно розлютило користувачів мережі, геймерів, блогерів і фанатів гри.

Юзери відверто називали різні міністерства та політиків адміністрації Трампа "жалюгідними", "клоунами", "безграмотними ідіотами". Про це пише видання Euronews.

На тлі шаленого успіху гри, яку за останні вихідні купили щонайменше 32 млн копій і принесла компанії Rockstar понад $3,5 млрд за попередніми оцінками, в адміністрації чинного глави США захотіли, як кажуть геймери, "примазатися" до популярної франшизи.

Першим став чинний віцепрезидент США Джей Ді Венс, який запостив знегероване ШІ-фото з головними візіями чинної адміністрації Білого Дому. В підписі до посту в X зазначив, що "настала золота ера".

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Джей Ді Венс "примазався" до GTA 6, вважають фанати, які в коментарях гнівно розкритикували віцепрезидента США Фото: скриншот

Далі міністерство освіти Трампа опублікувало скриншот, де в пошуковик Google зробили запит: "Чи можуть хлопці грати у дівочих видах спорту" у GTA 6?". В якості відповіді чиновники виклали наступне фото:

Міносвіти США оприлюднило скандальний пост про GTA 6 та гендери Фото: Скриншот

"Якщо це не дозволено в GTA, то немає бути ніде", — підписали фото в пості Міносвіти США.

Лють та обурення: реакція геймерів і користувачів на пости адміністрації Трампа

У відповідь на пости чиновників у коментарі до офіційних акаунтів прийшли юзери мережі. Серед яких є відомі блогери та інфлюенсери як Адам Мокер (2,2 млн підписників), Алекс Коул (майже 400 тис.), Сара Лонгвелл (177 тис.) та інші.

Особливо дошкульними слід відзначити геймерів та фанатів гри, які використовували ненормативну лексику та відправляли "на три літери" та "за відомою адресою" чинну адміністрацію Трампа. Найбільше відгуків і вподобань отримали такі рубрики:

"Ці трампівські чиновники настільки тупі, що не розуміють — GTA і є пародією на життя в США. Але вони нереально тупі";

"Жалюгідні, просто жалюгідні клоуни. Не дивно, що вони програли з тріском на виборах";

"Якщо Міносвіти таке постить, то там криза грамотності";

"NUTS!" [cленговий вираз у США, який приблизно означає "пішли на…!" — ред.];

"Респи пролетіли на виборах з великим розгромом. А тепер знову лізуть в спіднє… Господи, які придурки!";

"Для ідіотів в МО: в GTA немає гендерно-сегрегованих видів спорту. Це значить, що там можуть грати і хлопці, і дівчата";

"Агов, Міносвіти! Вайс-сіті не існує…!";

"Джей Ді Венс навіть не зрозумів, що цим постом показав усю адміністрацію, яка є пародією на здоровий ґлузд".

Раніше Фокус повідомляв про те, як геймери у GTA VI скаржаться на мережу, баги та хайпові оцінки в ЗМІ. Ті, хто встиг пограти, дуже незадоволені й закликають інших подати заявку на повернення коштів за гру.

Згодом стало відомо, що геймерів попередили про шахрайство через GTA 6. Кіберзлочинці використовують ажіотаж навколо нової гри, щоб виманювати гроші та особисті дані користувачів.