З бойового в травматичний: Білорусь створила насадку для пістолета Макарова (фото)

Завдяки модифікації, з пістолета можна стріляти бойовими патронами, вони сповільнюються спеціальною металевою деталлю.

Республіканське виробниче унітарне підприємство "Завод точної електромеханіки" розробило насадку для пістолета Макарова, яка перетворює його на травматичну зброю. Про це повідомляє Державний комітет ВПК Білорусі.

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На виставці "MILEX-2021" був представлений зразок виробу, який рятує від необхідності в носінні окремого травматичного пістолета. Спеціальна насадка із пластику кріпиться на затворну раму пістолета з відділюваним металевим вражаючим елементом.

Фото: Державний військово-промисловий комітет Респубілки Білорусь

При пострілі куля входять в отвір вражаючого елементу, зриває його з кріплення пластикової насадки, і летить до мети. За рахунок цього зменшується кінетична енергія шляхом зниження питомої енергії. Це дозволяє перетворити бойовий пістолет на травматичний з типовою для них кінетичною енергією 100 джоулів на квадратний сантиметр.

Фото: Державний військово-промисловий комітет Респубілки Білорусь

Маса пластикової насадки — 70 грам, а вражаючого елементу — не більше 60 грам.

Повідомляється, що перехід на бойовий режим стрільби відбувається без затримок, а на установку насадки йде 3 секунди.

Нагадаємо, в Білорусі розробили заміну радянському "Граду" — РСЗО "Шквал". Раніше був представлений білоруський БТР-V2 для заміни БТР-70 і БМП 1/2.