Из боевого в травматический: Беларусь создала насадку для пистолета Макарова (фото)
Благодаря модификации, из пистолета можно стрелять боевыми патронами, они замедляются специальной металлической деталью.
Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод точной электромеханики" разработал насадку для пистолета Макарова, которая превращает его в травматическое оружие. Об этом сообщает Государственный комитет ВПК Беларуси.
На выставке "MILEX-2021" был представлен образец изделия, избавляющее от необходимости в ношении отдельного травматического пистолета. Специальная насадка из пластика крепится на затворную раму пистолета с отделяемым металлическим поражающим элементом.
При выстреле пуля входят в отверстие поражающего элемента, срывает его с крепления пластиковой насадки, и летит к цели. За счет этого уменьшается кинетическая энергия путем снижения удельной энергии. Это позволяет превратить боевой пистолет в травматический с типичной для них кинетической энергии в 100 Джоулей на квадратный сантиметр.
Масса пластиковой насадки — 70 грамм, а поражающего элемента — не более 60 грамм.
Сообщается, что переход на боевой режим стрельбы происходит без задержек, а на установку насадки уходит 3 секунды.
Напомним, в Беларуси разработали замену советскому "Граду" — РСЗО "Шквал". Ранее был представлен белорусский БТР-V2 для замены БТР-70 и БМП 1/2.