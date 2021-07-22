Громадянина Білорусі в Чехії засудили до 21 року ув'язнення за участь у війні на Донбасі

З 2014 до 2016 року чоловік неодноразово приїжджав на Донбас для участі в бойових діях проти сил АТО. Суд першої інстанції засудив його до 4,5 років ув'язнення.

Громадянин Білорусі Олексій Фаддєєв засуджений до 21 року позбавлення волі за участь у війні на Донбасі на стороні проросійських бойовиків, пише видання Novinky.cz.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Апеляційний суд Чехії після скарги прокуратури повторно розглядав справу громадянина Білорусі Олексія Фаддєєва, якого звинувачували у веденні бойових дій на Донбасі на стороні окупаційних військ.

Сам Олексій Фадєєв багато років проживає в Чехії, а в період із жовтня 2014 по травень 2016 року чоловік неодноразово виїжджав на Донбас із метою підтримки сепаратистських угруповань та участі в бойових діях.

Суд першої інстанції засудив Олексія Фаддєєва спершу до 4,5 років позбавлення волі. Суддя в своєму вироку заявила, що Олексій Фаддєєв не брав участь у боях і вів тільки допоміжну роботу. Однак прокуратура оскаржила це рішення і подала апеляцію.

Сторона захисту громадянина Білорусі стверджувала, що з Олексія Фадєєва потрібно зняти всі звинувачення, оскільки він не брав участі в боях на передовій. Адвокати стверджували, що білорус їздив на Донбас для "захисту мирного населення".

Апеляційний суд Чехії переглянув вердикт першої інстанції та засудив Олексія Фаддєєва до 21 року позбавлення волі за звинуваченнями в тероризмі.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс підтвердив інформацію про 21-річний тюремний термін для білоруса Олексія Фаддєєва, який воював на Донбасі на стороні проросійських бойовиків. Дипломат нагадав, що у вересні 2020 року суд першої інстанції не зміг довести тероризм у діях громадянина Білорусі.

Найвищий суд Праги змінив кваліфікацію злочинів Олексія Фаддєєва і присудив йому 21 рік позбавлення волі.

"Системне переслідування чеськими правоохоронними органами та органами правосуддя бойовиків, які, підбурювані Росією, ступили на слизький і злочинний шлях участі у війні проти України, триває. Далі буде", — підсумував Євген Перебийніс у Facebook.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як чехів вербують у бойовики для "республік".

Також Фокус повідомляв, що на Донбасі бойовики оголосили військові збори з вакцинацією "Супутником V". До зборів окупаційна влада нібито хоче залучити майже 3 тисячі місцевих жителів, яким видадуть комплекти російської військової форми та запропонують зробити щеплення препаратом від COVID-19 "Супутник V".