Гражданина Беларуси в Чехии приговорили к 21 году тюрьмы за участие в войне на Донбассе

С 2014 по 2016 год мужчина неоднократно приезжал на Донбасс для участия в боевых действиях против сил АТО. Суд первой инстанции приговорил его к 4,5 годам заключения.

Гражданин Беларуси Алексей Фадеев приговорен к 21 году лишения свободы за участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, пишет издание Novinky.cz.

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Апелляционный суд Чехии после жалобы прокуратуры повторно рассматривал дело гражданина Беларуси Алексея Фадеева, которого обвиняли в ведении боевых действий на Донбассе на стороне оккупационных войск.

Сам Алексей Фадеев много лет проживает в Чехии, а в период с октября 2014 по май 2016 года мужчина неоднократно выезжал в Донбасс с целью поддержки сепаратистских группировок и участия в боевых действиях.

Суд первой инстанции приговорил Алексея Фадеева сперва к 4,5 годам лишения свободы. Судья в своем приговоре заявила, что Алексей Фадеев не принимал участие в боях и вёл только вспомогательную работу. Однако прокуратура обжаловала это решение и подала апелляцию.

Сторона защиты гражданина Беларуси утверждала, что с Алексея Фадеева нужно снять все обвинения, поскольку он не участвовал в боях на передовой. Адвокаты утверждали, что белорус ездил на Донбасс для "защиты мирного населения".

Апелляционный суд Чехии пересмотрел вердикт первой инстанции и приговорил Алексея Фадеева к 21 году лишения свободы по обвинениям в терроризме.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис подтвердил информацию о 21-летнем тюремном сроке для белоруса Алексея Фадеева, воевавшего на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Дипломат напомнил, что в сентябре 2020 года суд первой инстанции не смог доказать терроризм в действиях гражданина Беларуси,

Наивысший суд Праги сменил квалификацию преступлений Алексея Фадеева и присудил ему 21 год лишения свободы.

"Системное преследование чешскими правоохранительными органами и органами правосудия боевиков, которые, подстрекаемые Россией, ступили на скользкий и преступный путь участия в войне против Украины, продолжается. Продолжение следует", — подытожил Евгений Перебийнис в Facebook.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как чехов вербуют в боевики для "республик".

Также Фокус сообщал, что на Донбассе боевики объявили военные сборы с вакцинацией "Спутником V". К сборам оккупационные власти якобы хотят привлечь около 3 тысяч местных жителей, которым выдадут комплекты российской военной формы и предложат привиться препаратом от COVID-19 "Спутник V".