Угорщина закуповує ізраїльські протитанкові ракети Spike LR2 (фото)

Багатоцільова ракета дозволяє змінювати ціль прямо під час польоту, а її дальність стрільби складає до 5,5 км.

Міноборони Угорщини замовило партію протитанкових керованих ракет Spike LR2 (Long Range), які виробляються силами ізраїльської Rafael Advanced Defense Systems. Про це повідомляє польське видання MILMAG.

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Угорська армія стане 8 оператором у світі ракет ізраїльської компанії. Spike LR2 — це багатоплатформенна, багатоцільова ракета 5 покоління, яка має дальність ураження до 5,5 км. Вона реалізована на принципі "вистрілив і забув", а також дозволяє змінювати ціль прямо під час польоту.

[ + – ] ПТРК "Спайк"

У виданні припускають, що ПТРК можуть інтегрувати в нові БМП Lynx. При цьому повідомляється, що угорська делегація також зустрілася з представниками Elbit Systmes та IAI, побачивши систему протиракетної оборони малої дальності Iron Dome.

Унікальність комплексу полягає ще й у тому, що ракета приймає цілі не тільки зі своєї пускової установки, але й із тактичної системи управління.

Нагадаємо, Китай розгорнув у Тибеті свою версію Javelin HK-12.

Зазначимо, Ізраїль отримав заключні два ракетні корвети від німецького виробника.