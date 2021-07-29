Венгрия закупает израильские противотанковые ракеты Spike LR2 (фото)

Многоцелевая ракета позволяет менять цель прямо во время полета, а ее дальность стрельбы составляет до 5,5 км.

Минобороны Венгрии заказала партию противотанковых управляемых ракет Spike LR2 (Long Range), которые производится силами израильской Rafael Advanced Defense Systems. Об этом сообщает польское издание MILMAG.

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Венгерская армия станет 8 оператором в мире ракет израильской компании. Spike LR2 — это многоплатформенная, многоцелевая ракета 5 поколения, которая имеет дальность поражения до 5,5 км. Она реализована по принципы "выстрелил и забыл", а также позволяет менять цель прямо во время полета.

[ + – ] ПТРК "Спайк"

В издании предполагают, что ПТРК могут интегрировать в новые БМП Lynx. При этом сообщается, что венгерская делегация также встретилась с представителями Elbit Systmes и IAI, увидев систему противоракетной обороны малой дальности Iron Dome.

Уникальность комплекса заключается еще и в том, что ракета принимает цели не только со своей пусковой установки, но и с тактической системы управления.

Напомним, Китай развернул в Тибете свою версию Javelin HK-12.

Отметим, Израиль получил заключительные два ракетных корвета от немецкого производителя.