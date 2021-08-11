Окупанти обстріляли населений пункт на Донбасі, загинув один мирний житель

Проросійські бойовики обстріляли населений пункт забороненою мінськими угодами артилерією. Унаслідок також постраждали декілька приватних будинків.

Проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка Друга в Донецькій області із заборонених мінських домовленостей артилерійських систем калібру 122-мм. Унаслідок загинув місцевий житель. Про це в середу, 11 серпня, повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

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За словами українських військовослужбовців, унаслідок обстрілу постраждали декілька приватних будинків жителів населеного пункту. Також вибухи пошкодили прилеглі домогосподарства.

"Унаслідок обстрілу загинув місцевий житель 1935 року народження. Про зазначене повідомлено СММ ОБСЄ. За цим фактом порушене кримінальне провадження", — повідомили в штабі ООС.

Українські військові розцінюють обстріли населених пунктів із боку російсько-окупаційних сил як свідоме небажання виконувати мінські угоди в частині режиму припинення вогню. Військовослужбовці додали, що зберігають контроль над ситуацією в зоні проведення ООС.

Протягом минулої доби противник 16 разів порушив режим припинення вогню. Унаслідок троє українських бійців отримали вогнепальні осколкові поранення, один із них помер у госпіталі.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли житлові квартали прифронтової Красногорівки. Унаслідок прямого влучання снаряда була пошкоджена квартира і поранений місцевий житель 1965 року народження.

Раніше Фокус повідомляв, що за липень в зоні ООС загинули 7 українських військових. Порівняно з минулим місяцем, кількість загиблих українських військових зросла з 2 до 7: п'ятеро бійців ЗСУ загинули в зоні ООС, ще двоє померли від отриманих поранень та опіків.