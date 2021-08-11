Оккупанты обстреляли населенный пункт на Донбассе, погиб один мирный житель (фото)

Пророссийские боевики обстреляли населенный пункт запрещенной минскими соглашениями артиллерией. В результате также пострадали несколько частных домов.

Пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка Вторая в Донецкой области из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате погиб местный житель. Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил (ООС).

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По словам украинских военнослужащих, в результате обстрела пострадали несколько частных домов жителей населенного пункта. Также взрывы повредили близлежащие домохозяйства.

"В результате обстрела погиб местный житель 1935 года рождения. Об указанном сообщено СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство", — сообщили в штабе ООС.

Украинские военные расценивают обстрелы населенных пунктов со стороны российско-оккупационных сил как сознательное нежелание выполнять минские соглашения в части режима прекращения огня. Военнослужащие добавили, что сохраняют контроль над ситуации в зоне проведения ООС.

В течение прошлых суток противник 16 раз нарушил режим прекращения огня. В результате трое украинских бойцов получили огнестрельные осколочные ранения, один из них скончался в госпитале.

Напомним, 5 августа оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовой Красногоровки. В результате прямого попадания снаряда была повреждена квартира и ранен местный житель 1965 года рождения.

Ранее Фокус сообщал, что за июль в зоне ООС погибло 7 украинских военных. По сравнению с прошлым месяцем, количество погибших украинских военных возросло с 2 до 7: пятеро бойцов ВСУ погибли в зоне ООС, еще двое скончались от полученных ранений и ожогов.