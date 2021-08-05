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Оккупанты обстреляли жилой дом в Красногоровке и позиции ВСУ, есть раненые (фото)

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война на Донбассе, обстрелы на Донбассе, обстрел Красногоровки
Обстрел Красногоровки

В результате прямого попадания снаряда в квартиру ранен местный житель 1965 года рождения. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы оккупантов.

Пророссийские боевики "Л/ДНР" продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные кварталы на Донбассе. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко в своем Facebook.

По его словам, оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовой Красногоровки сегодня утром, 5 августа.

В результате прямого попадания снаряда была повреждена квартира и ранен местный житель 1965 года рождения.

"Около часа назад (07:40 — ред.) враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек — местный житель 1965 года. На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
Обстрел Красногоровки
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
Обстрел Красногоровки
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
Обстрел Красногоровки
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
Обстрел Красногоровки
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков
война на Донбассе, обстрел Красногоровки, обстрелы боевиков

По данным пресс-центра штаба ООС, за минувшие сутки пророссийские боевиких "Л/ДНР" восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстреливая позиции ВСУ оккупанты использовали стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию.

Возле Павлополя и Гранитного боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а рядом с Пивденным — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, пулеметов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ в населенном пункте Мирное обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов.

Возле Новотошковского оккупанты стреляли из пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Золотым-4 штаб ООС зафиксировал обстрелы из автоматических станковых и ручных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья — удовлетворительное", — подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток пророссийские боевики "Л/ДНР" нарушили один раз режим прекращения огня — возле Авдеевки зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь после провокаций оккупантов.

Ранее Фокус сообщал, что за июль в зоне ООС погибло 7 украинских военных. По сравнению с прошлым месяцем, количество погибших украинских военных возросло с 2 до 7: пятеро бойцов ВСУ погибли в зоне ООС, еще двое скончались от полученных ранений и ожогов.

Также Фокус рассказывал, что оккупанты заявили о готовности наступать на позиции ВСУ. Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что подконтрольные ему боевики готовы к любому варианту событий, в том числе и наступлению.