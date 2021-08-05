Оккупанты обстреляли жилой дом в Красногоровке и позиции ВСУ, есть раненые (фото)

В результате прямого попадания снаряда в квартиру ранен местный житель 1965 года рождения. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь на обстрелы оккупантов.

Пророссийские боевики "Л/ДНР" продолжают обстреливать позиции ВСУ и мирные кварталы на Донбассе. Об этом сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко в своем Facebook.

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По его словам, оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовой Красногоровки сегодня утром, 5 августа.

В результате прямого попадания снаряда была повреждена квартира и ранен местный житель 1965 года рождения.

"Около часа назад (07:40 — ред.) враг совершил обстрел Красногоровки, в результате которого прямым попаданием была повреждена квартира в многоэтажке на улице Восточной и ранен человек — местный житель 1965 года. На месте работают правоохранители, устанавливая все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.

[ + – ] Обстрел Красногоровки [ + – ] Обстрел Красногоровки [ + – ] Обстрел Красногоровки [ + – ] Обстрел Красногоровки

По данным пресс-центра штаба ООС, за минувшие сутки пророссийские боевиких "Л/ДНР" восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Обстреливая позиции ВСУ оккупанты использовали стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию.

Возле Павлополя и Гранитного боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, а рядом с Пивденным — из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, пулеметов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ в населенном пункте Мирное обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов.

Возле Новотошковского оккупанты стреляли из пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Золотым-4 штаб ООС зафиксировал обстрелы из автоматических станковых и ручных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов.

"Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья — удовлетворительное", — подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

С начала текущих суток пророссийские боевики "Л/ДНР" нарушили один раз режим прекращения огня — возле Авдеевки зафиксирован обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Бойцы ВСУ открывали ответный огонь после провокаций оккупантов.

Ранее Фокус сообщал, что за июль в зоне ООС погибло 7 украинских военных. По сравнению с прошлым месяцем, количество погибших украинских военных возросло с 2 до 7: пятеро бойцов ВСУ погибли в зоне ООС, еще двое скончались от полученных ранений и ожогов.

Также Фокус рассказывал, что оккупанты заявили о готовности наступать на позиции ВСУ. Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что подконтрольные ему боевики готовы к любому варианту событий, в том числе и наступлению.