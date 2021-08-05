Окупанти обстріляли житловий будинок у Красногорівці і позиції ЗСУ, є поранені (фото)

У результаті прямого попадання снаряда у квартиру поранений місцевий житель 1965 року народження. Бійці ЗСУ відкривали у відповідь вогонь на обстріли окупантів.

Проросійські бойовики "Л/ДНР" продовжують обстрілювати позиції ЗСУ і мирні квартали на Донбасі. Про це повідомив глава ДонОДА Павло Кириленко у своєму Facebook.

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За його словами, окупанти обстріляли житлові квартали прифронтової Красногорівки сьогодні вранці, 5 серпня.

У результаті прямого попадання снаряда була пошкоджена квартира і поранено місцевого жителя 1965 року народження.

"Близько години тому (7:40 — ред.) ворог зробив обстріл Красногорівки, у результаті якого прямим попаданням була пошкоджена квартира в багатоповерхівці на вулиці Східній і поранено людину — місцевий житель 1965 року. На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини події", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Обстріл Красногорівки [ + – ] Обстріл Красногорівки [ + – ] Обстріл Красногорівки [ + – ] Обстріл Красногорівки

За даними пресцентру штабу ООС, за минулу добу проросійські бойовики "Л/ДНР" вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Обстрілюючи позиції ЗСУ, окупанти використовували стрілецьку зброю, гранатомети, міномети й артилерію.

Біля Павлополя і Гранітного бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а поруч з Південним — з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, кулеметів і стрілецької зброї. Позиції ЗСУ в населеному пункті Мирне обстрілювали з великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського окупанти стріляли з кулеметів і стрілецької зброї, а поруч із Золотим-4 штаб ООС зафіксував обстріли з автоматичних станкових і ручних гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів.

"Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я — задовільний", — підкреслили в пресцентрі штабу ООС.

З початку поточної доби проросійські бойовики "Л/ДНР" порушили один раз режим припинення вогню — біля Авдіївки зафіксований обстріл з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Бійці ЗСУ відкривали у відповідь вогонь після провокацій окупантів.

Раніше Фокус повідомляв, що за липень у зоні ООС загинуло 7 українських військових. Порівняно з минулим місяцем, кількість загиблих українських військових зросла з 2 до 7: п'ятеро бійців ЗСУ загинули в зоні ООС, ще двоє померли від отриманих поранень та опіків.

Також Фокус розповідав, що окупанти заявили про готовність наступати на позиції ЗСУ. Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що підконтрольні йому бойовики готові до будь-якого варіанту подій, зокрема і наступу.