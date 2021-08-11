Проросійські бойовики залишили нову модифікацію міни ПОМ-2 в Горлівці (фото)

Окупанти забули прибрати мітку заводу виробника міни — Саранського механічного заводу. Боєприпас виробляється тільки в Росії.

Окупанти залишили на українських позиціях під Горлівкою нову версію міни ПОМ-2. Останню модифікацію боєприпасу можна встановлювати вручну, а розміновувати його неможливо. Проросійські бойовики забули видалити код заводу-виробника з міни ПОМ-2Р1БС, завдяки чому українські військові зрозуміли, що боєприпас належить противнику. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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За словами журналіста, цю міну кидають, як гранату, потім вона зводиться в бойове положення і викидає чотири нитки, є датчиками цілі. Розміновувати міну неможливо. Тільки методом підриву.

ПОМ-2Р1БС виробляють тільки в Росії з 1997 року. Офіційно вона знаходиться на озброєнні тільки в армії країни-агресора.

"Зазвичай на Донбасі росіяни використовують ПОМК без маркування. Але з цієї залізякою вони серйозно промахнулися. На склянці-носії міни — ніяких відміток. І бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики. Дивимося. Код виробника 583. Він збігається з кодом Саранського федерального казенного підприємства Росії, відомого більше, як Саранский механічний завод. Тому міна автоматично стає доказом військових злочинів РФ", — заявив журналіст Цаплієнко.

ПОМ-2 являє собою радянську протипіхотну осколкову міну натяжної дії, вона призначена для установки засобами дистанційного мінування і виведення з ладу живої сили противника. У той момент, коли людина, зачепившись ногою, зачепить один із датчиків цілі, відбувається підрив.

За словами журналіста, в Україні таких мін немає, оскільки країна ратифікувала Оттавську конвенцію, яка забороняє таке озброєння і такі міни можуть бути на Донбасі тільки з Росії.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли село в Донецькій області, внаслідок чого загинув один мирний житель.

Раніше ми писали, що 5 серпня окупанти обстріляли житлові квартали прифронтової Красногорівки. Унаслідок прямого влучання снаряда була пошкоджена квартира і поранений місцевий житель 1965 року народження.