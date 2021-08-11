Пророссийские боевики оставили новую модификацию мины ПОМ-2 в Горловке (фото)

Оккупанты забыли убрать метку завода производителя мины — Саранского механического завода. Боеприпас производится только в России.

Оккупанты оставили на украинских позициях под Горловкой новую версию мины ПОМ-2. Последнюю модификацию боеприпаса можно устанавливать вручную, а разминировать его невозможно. Пророссийские боевики забыли удалить код завода-производителя из мины ПОМ-2Р1БС, благодаря чему украинские военные поняли, что боеприпас принадлежит противнику. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам журналиста, эту мину бросают, как гранату, затем она сводится в боевое положение и выбрасывает четыре нити, является датчиками цели. Разминировать мину невозможно. Только методом подрыва.

ПОМ-2Р1БС производят только в России с 1997 года. Официально она находится на вооружении только в армии страны-агрессора.

"Обычно на Донбассе россияне используют ПОМК без маркировки. Но с этой железкой они серьезно промахнулись. На стакане-носители мины — никаких отметок. И бойцы нашли крестовину, из которой вылетают нити-датчики. Смотрим. Код производителя 583. Он совпадает с кодом Саранского федерального казенного предприятия России, известного больше, как Саранский механический завод. Поэтому мина автоматически становится доказательством военных преступлений РФ ", — заявил журналист Цаплиенко.

ПОМ-2 представляет собой советскую противопехотную осколочную мину натяжного действия, она предназначена для установки средствами дистанционного минирования и вывода из строя живой силы противника. В тот момент, когда человек, зацепившись ногой, заденет один из датчиков цели, происходит подрыв.

По словам журналиста, в Украине таких мин нет, поскольку страна ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую такое вооружение и такие мины могут быть на Донбассе только из России.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли село в Донецкой области, в результате чего погиб один мирный житель.

Ранее мы писали, что 5 августа оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовой Красногоровки. В результате прямого попадания снаряда была повреждена квартира и ранен местный житель 1965 года рождения.