Окупанти обстріляли околиці Новомихайлівки на Донбасі та знеструмили низку селищ
Унаслідок обстрілу населений пункт залишився без світла та води. Також проросійські бойовики позбавили водопостачання ще три селища Донецької області.
Приблизно о 04:00 середи, 11 серпня, проросійські бойовики обстріляли околиці населеного пункту Новомихайлівка Донецької області із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.
За даними українських військовослужбовців, окупанти випустили по околицях Новомихайлівки 24 снаряди. Унаслідок була пошкоджена лінія електропередач — Новомихайлівка, а також населені пункти Тарамчук, Славне і Солодке залишилися без світла. Також через відсутність електроенергії жителі Новомихайлівки залишилися без водопостачання.
Усю інформацію про обстріл із боку російсько-окупаційних сил українська сторона СЦКК передала в моніторингову місію ОБСЄ та органи досудового розслідування України.
Нагадаємо, раніше проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка Друга в Донецькій області із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. Унаслідок загинув місцевий житель.
А 5 серпня окупанти обстріляли житлові квартали прифронтової Красногорівки. Унаслідок прямого влучання снаряда була пошкоджена квартира та поранений місцевий житель 1965 року народження.