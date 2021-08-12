Окупанти обстріляли околиці Новомихайлівки на Донбасі та знеструмили низку селищ

Унаслідок обстрілу населений пункт залишився без світла та води. Також проросійські бойовики позбавили водопостачання ще три селища Донецької області.

Приблизно о 04:00 середи, 11 серпня, проросійські бойовики обстріляли околиці населеного пункту Новомихайлівка Донецької області із заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм. Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

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За даними українських військовослужбовців, окупанти випустили по околицях Новомихайлівки 24 снаряди. Унаслідок була пошкоджена лінія електропередач — Новомихайлівка, а також населені пункти Тарамчук, Славне і Солодке залишилися без світла. Також через відсутність електроенергії жителі Новомихайлівки залишилися без водопостачання.

Усю інформацію про обстріл із боку російсько-окупаційних сил українська сторона СЦКК передала в моніторингову місію ОБСЄ та органи досудового розслідування України.

Нагадаємо, раніше проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка Друга в Донецькій області із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122-мм. Унаслідок загинув місцевий житель.

А 5 серпня окупанти обстріляли житлові квартали прифронтової Красногорівки. Унаслідок прямого влучання снаряда була пошкоджена квартира та поранений місцевий житель 1965 року народження.