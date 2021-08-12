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Военный Фокус

Оккупанты обстреляли окрестности Новомихайловки на Донбассе и обесточили ряд поселков

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Новомихайловка, обстрел, Донбасс, война, ООС, Донецкая область
Фото: Штаб ООС | Пророссийские боевики обстреляли окрестности Новомихайловки

В результате обстрела населенный пункт остался без света и воды. Также пророссийские боевики лишили водоснабжения еще три поселка Донецкой области.

Около 04:00 среды, 11 августа, пророссийские боевики обстреляли окрестности населенного пункта Новомихайловка Донецкой области из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

По данным украинских военнослужащих, оккупанты выпустили по окрестностям Новомихайловки 24 снаряда. В результате была повреждена линия электропередач — Новомихайловка, а также населенные пункты Тарамчук, Славное и Сладкое остались без света. Также из-за отсутствия электроэнергии жители Новомихайловки остались без водоснабжения.

Всю информацию об обстреле со стороны российско-оккупационных сил украинская сторона СЦКК передала в мониторинговую миссию ОБСЕ и органы досудебного расследования Украины.

Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область
Новомихайловка, обстрел, Донбас, война, ООС, Донецкая область

Напомним, ранее пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка Вторая в Донецкой области из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате погиб местный житель.

А 5 августа оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовой Красногоровки. В результате прямого попадания снаряда была повреждена квартира и ранен местный житель 1965 года рождения.