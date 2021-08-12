Оккупанты обстреляли окрестности Новомихайловки на Донбассе и обесточили ряд поселков

В результате обстрела населенный пункт остался без света и воды. Также пророссийские боевики лишили водоснабжения еще три поселка Донецкой области.

Около 04:00 среды, 11 августа, пророссийские боевики обстреляли окрестности населенного пункта Новомихайловка Донецкой области из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

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По данным украинских военнослужащих, оккупанты выпустили по окрестностям Новомихайловки 24 снаряда. В результате была повреждена линия электропередач — Новомихайловка, а также населенные пункты Тарамчук, Славное и Сладкое остались без света. Также из-за отсутствия электроэнергии жители Новомихайловки остались без водоснабжения.

Всю информацию об обстреле со стороны российско-оккупационных сил украинская сторона СЦКК передала в мониторинговую миссию ОБСЕ и органы досудебного расследования Украины.

Напомним, ранее пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка Вторая в Донецкой области из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате погиб местный житель.

А 5 августа оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовой Красногоровки. В результате прямого попадания снаряда была повреждена квартира и ранен местный житель 1965 года рождения.