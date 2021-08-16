Літак ВПС Афганістану був збитий із системи ППО Узбекистану, — Міноборони

Афганський літак був збитий під час спроби порушення кордону. Льотчиків після падіння у важкому стані госпіталізували.

Літак ВПС Афганістану був збитий над територією Узбекистану системою ППО. Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на Міноборони Узбекистану.

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У відомстві підкреслили, що афганський літак був збитий системою ППО під час спроби порушення державного кордону.

Міноборони Узбекистану повідомляє, що спроба незаконного перетину повітряного кордону сталася в неділю, 15 серпня, в Шерабадському районі.

"П'ятнадцятого серпня в Шерабадському районі Сурхандар'їнської області силами протиповітряної оборони Військово-повітряних сил Узбекистану була припинена спроба незаконного перетину повітряного кордону Узбекистану військовим літаком Афганістану", — йдеться в повідомленні силового відомства Узбекистану.

За фактом падіння літака ВПС Афганістану на території Узбекистану проводиться розслідування. Двом льотчикам вдалося вижити після падіння — у важкому стані їх доставили в лікарню в Термезі.

[ + – ] ВПС Афганістану

Раніше Фокус розповідав, що в Узбекистані розбився літак ВПС Афганістану. Повітряне судно з розпізнавальними знаками Афганістану впало в Сурхандар'їнській області. Пізніше місцеві ЗМІ повідомляли, що двох постраждалих льотчиків із різними травмами госпіталізували в медустанову.

Також Фокус повідомляв, що аеропорт у Кабулі був обстріляний. Посольство США закликало американських громадян знайти безпечне укриття і заповнити форму для евакуації додому після того, як аеропорт у Кабулі, куди евакуювалося дипвідомство, почали обстрілювати.