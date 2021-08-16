Самолет ВВС Афганистана был сбит из системы ПВО Узбекистана, — Минобороны

Афганский самолет был сбит при попытке нарушения границы. Летчиков после падения в тяжелом состоянии госпитализировали.

Самолет ВВС Афганистана был сбит над территорией Узбекистана системой ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Узбекистана.

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В ведомстве подчеркнули, что афганский самолет был сбит системой ПВО при попытке нарушения государственной границы.

Минобороны Узбекистана сообщает, что попытка незаконного пересечения воздушной границы произошла в воскресенье, 15 августа, в Шерабадском районе.

"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", — говорится в сообщении силового ведомства Узбекистана.

По факту падения самолета ВВС Афганистана на территории Узбекистана проводится расследование. Двум летчикам удалось выжить после падения — в тяжелом состоянии их доставили в больницу в Термезе.

[ + – ] ВВС Афганистана

Ранее Фокус рассказывал, что в Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана. Воздушное судно с опознавательными знаками Афганистана упало в Сурхандарьинской области. Позже местные СМИ сообщали, что двух пострадавших летчиков с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

Также Фокус сообщал, что аэропорт в Кабуле подвергся обстрелу. Посольство США призвало американских граждан найти безопасное укрытие и заполнить форму для эвакуации домой после того, как аэропорт в Кабуле, куда эвакуировалось дипведомство, начали обстреливать.