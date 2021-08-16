Самолет ВВС Афганистана был сбит из системы ПВО Узбекистана, — Минобороны
Афганский самолет был сбит при попытке нарушения границы. Летчиков после падения в тяжелом состоянии госпитализировали.
Самолет ВВС Афганистана был сбит над территорией Узбекистана системой ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Узбекистана.
В ведомстве подчеркнули, что афганский самолет был сбит системой ПВО при попытке нарушения государственной границы.
Минобороны Узбекистана сообщает, что попытка незаконного пересечения воздушной границы произошла в воскресенье, 15 августа, в Шерабадском районе.
"Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана", — говорится в сообщении силового ведомства Узбекистана.
По факту падения самолета ВВС Афганистана на территории Узбекистана проводится расследование. Двум летчикам удалось выжить после падения — в тяжелом состоянии их доставили в больницу в Термезе.
Ранее Фокус рассказывал, что в Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана. Воздушное судно с опознавательными знаками Афганистана упало в Сурхандарьинской области. Позже местные СМИ сообщали, что двух пострадавших летчиков с различными травмами госпитализировали в медучреждение.
Также Фокус сообщал, что аэропорт в Кабуле подвергся обстрелу. Посольство США призвало американских граждан найти безопасное укрытие и заполнить форму для эвакуации домой после того, как аэропорт в Кабуле, куда эвакуировалось дипведомство, начали обстреливать.