На Донбасі загинув третій український військовий за серпень: що відомо про бійця

У загиблого військового залишилися дружина і мати. У громаді, звідки він родом, оголошено дводенну жалобу.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил у результаті обстрілів проросійських бойовиків загинув український військовий. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

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Усього 16 серпня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Український воїн отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям, під Причепилівкою (Луганська область).

Загиблим виявився оператор 1 механізованого відділення 3 мехбатальйону 28-ї бригади Мазур Артем Львович 1995 року народження. У солдата залишилися дружина і мати. У Приютівській громаді (Кіровоградська область) оголосили траур з 17 по 19 серпня.

[ + – ] Мазур Артем Львович Фото: Приютівська селищна рада

За серпень 2021 року в російсько-українській війні загинуло троє українських військових (за посиланням подробиці смерті, якщо вони є):

Семеняка Ярослав Володимирович (дата народження не вказана) — загинув 7 серпня Кайданович Олексій (1991 року народження) з 54-го розвідувального батальйону — загинув 10 серпня Мазур Артем Львович (1995 року народження) з 28-ї бригади — загинув 17 серпня.

Нагадаємо, у липні 2021 року загинуло 7 українських військових.

5 серпня окупанти обстріляли житловий будинок у Красногорівці і позиції ЗСУ. У результаті один місцевий житель отримав поранення.